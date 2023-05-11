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11 мая, 20:54

Маск покинет пост гендиректора Twitter и уже нашёл замену

Миллиардер Илон Маск сообщил, что уходит с поста генерального директора компании Twitter. Об этом он написал в микроблоге.

"Рад сообщить, что я нанял нового генерального директора для "Твиттера". Она приступит к работе примерно через шесть недель", — написал он.

Личность нового гендиректора Маск не раскрыл. По словам бизнесмена, после "отставки" он будет выполнять роль технического директора.

Маск анонсировал видео- и аудиозвонки в Twitter

Маск анонсировал видео- и аудиозвонки в Twitter

Ранее американский бизнесмен Илон Маск оценил компанию в 20 миллиардов долларов, хотя при её покупке заплатил в два с лишним раза больше. Затеянная им либерализация редакционной политики привела к оттоку рекламодателей и серьёзным убыткам "Твиттера".

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Ольга Платонова
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