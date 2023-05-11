Маск покинет пост гендиректора Twitter и уже нашёл замену
Миллиардер Илон Маск сообщил, что уходит с поста генерального директора компании Twitter. Об этом он написал в микроблоге.
"Рад сообщить, что я нанял нового генерального директора для "Твиттера". Она приступит к работе примерно через шесть недель", — написал он.
Личность нового гендиректора Маск не раскрыл. По словам бизнесмена, после "отставки" он будет выполнять роль технического директора.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск оценил компанию в 20 миллиардов долларов, хотя при её покупке заплатил в два с лишним раза больше. Затеянная им либерализация редакционной политики привела к оттоку рекламодателей и серьёзным убыткам "Твиттера".