Маск покинет пост гендиректора Twitter и уже нашёл замену

Миллиардер Илон Маск сообщил, что уходит с поста генерального директора компании Twitter. Об этом он написал в микроблоге.

"Рад сообщить, что я нанял нового генерального директора для "Твиттера". Она приступит к работе примерно через шесть недель", — написал он.

Личность нового гендиректора Маск не раскрыл. По словам бизнесмена, после "отставки" он будет выполнять роль технического директора.