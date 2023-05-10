Маск анонсировал видео- и аудиозвонки в Twitter
Маск: В Twitter появятся видео- и аудиозвонки, а также шифрование сообщений
Илон Маск. Обложка © ТАСС / Zuma
В социальной сети Twitter появится возможность совершать аудио- и видеозвонки. О новых функциях на платформе рассказал её владелец Илон Маск.
"Появится голосовой и видеочат с вашей учётной записи с любым человеком на этой платформе, так что вы сможете общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона", — написал он в своём твиттере.
Вместе с тем бизнесмен анонсировал добавление сквозного шифрования личных сообщений пользователей. Однако он не стал уточнять, распространяется ли оно и на звонки.
"Релиз зашифрованных сообщений DM (Direct Message. — Прим. Лайфа) V1.0 должен состояться завтра", — заявил миллиардер накануне.
Кстати, ранее Илон Маск посоветовал пользователям быть осторожнее при использовании WhatsApp. Предприниматель уверен, что приложению нельзя доверять. Об этом он заявил в ответ своему подписчику, который пожаловался, что мессенджер "странно" себя ведёт.