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10 мая, 06:00

Маск анонсировал видео- и аудиозвонки в Twitter

Маск: В Twitter появятся видео- и аудиозвонки, а также шифрование сообщений

<p>Илон Маск. Обложка © ТАСС / Zuma</p>

Илон Маск. Обложка © ТАСС / Zuma

В социальной сети Twitter появится возможность совершать аудио- и видеозвонки. О новых функциях на платформе рассказал её владелец Илон Маск.

"Появится голосовой и видеочат с вашей учётной записи с любым человеком на этой платформе, так что вы сможете общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона", — написал он в своём твиттере.

Вместе с тем бизнесмен анонсировал добавление сквозного шифрования личных сообщений пользователей. Однако он не стал уточнять, распространяется ли оно и на звонки.

"Релиз зашифрованных сообщений DM (Direct Message. — Прим. Лайфа) V1.0 должен состояться завтра", — заявил миллиардер накануне.

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Кстати, ранее Илон Маск посоветовал пользователям быть осторожнее при использовании WhatsApp. Предприниматель уверен, что приложению нельзя доверять. Об этом он заявил в ответ своему подписчику, который пожаловался, что мессенджер "странно" себя ведёт.

Николь Вербер
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