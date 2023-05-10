Маск анонсировал видео- и аудиозвонки в Twitter

В социальной сети Twitter появится возможность совершать аудио- и видеозвонки. О новых функциях на платформе рассказал её владелец Илон Маск.

"Появится голосовой и видеочат с вашей учётной записи с любым человеком на этой платформе, так что вы сможете общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона", — написал он в своём твиттере.

Вместе с тем бизнесмен анонсировал добавление сквозного шифрования личных сообщений пользователей. Однако он не стал уточнять, распространяется ли оно и на звонки.

"Релиз зашифрованных сообщений DM (Direct Message. — Прим. Лайфа) V1.0 должен состояться завтра", — заявил миллиардер накануне.