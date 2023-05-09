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9 мая, 19:07

Маск призвал быть начеку при использовании WhatsApp

Илон Маск счёл WhatsApp опасной платформой

Мессенджеру WhatsApp нельзя доверять, считает американский предприниматель и владелец соцсети Twitter Илон Маск. Так он ответил одному из своих подписчиков, который пожаловался на "странное поведение" приложения.

"WhatsApp нельзя доверять", — написал Маск, комментируя сообщение юзера о том, что приложение WhatsApp несколько раз использовало микрофон, пока он спал.

Комментируя тот факт, что WhatsApp принадлежит компании Meta*, Маск подчеркнул, что основатели "Вотсапа" в своё время с радостью покинули корпорацию и вдобавок запустили кампанию против Facebook**.

"То, что они узнали о Facebook и изменениях в WhatsApp, очевидно, сильно их обеспокоило", — заявил Маск.

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Давно не секрет, что западные IТ-гиганты занимаются полномасштабной слежкой за пользователями в Интернете. Так, видеохостинг YouTube компании Google признан экспертами маркетинговой компании URL Genius одной из самых "шпионских" онлайн-площадок. После запрета в России экстремистских соцсетей главным распространителем деструктивного контента стал именно он.

* Деятельность организации Meta (владеет "Инстаграмом" и "Фейсбуком") признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

** Заблокирован в России, принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.

Обложка ©

Getty Images / Justin Sullivan

Ирина Фальке
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