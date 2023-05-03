Apple и Google вместе разрабатывают защиту от слежки с помощью AirTag

Корпорации Apple и Google решили объединиться в борьбе против слежки за пользователями. Два гиганта будут создавать технологии, направленные на защиту потребителей.

"Сегодня Apple и Google совместно представили отраслевую спецификацию, помогающую бороться с неправомерным использованием устройств для отслеживания", — сообщили в Apple.

Специалисты начнут создавать новую спецификацию, которая не позволить следить за пользователями с помощью Bluetooth-маячков и трекеров по типу AirTag. Их хотят поддержать Samsung, Tile, Chipolo, Eufy Security и Pebblebee.

Изначально трекеры предусматривались для поиска гаджета при его утере самих хозяином, однако они стали использоваться зачастую не по назначению. Устройство новой технологии не раскрывается, однако известно, что до конца этого года пользователи экосистем iOS и Android узнают о ней на практике.