"Коммерсант": Сотрудников Администрации Президента РФ попросили избавиться от iPhone

Сотрудников внутриполитического блока Администрации Президента России попросили до конца марта избавиться от смартфонов iPhone американской компании Apple и перейти на аппараты других производителей. Об этом сообщает "Коммерсант".

Соответствующая рекомендация была дана в ходе семинара, который прошёл ранее в Московской области. Вскоре она будет доведена и до региональных чиновников. При этом среди сотрудников АП возникла дискуссия о том, насколько необходима подобная мера.

"iPhone — всё. Или выбросить, или детям отдать. Это за март придётся сделать всем", — рассказал один из присутствовавших на мероприятии.

По словам собеседников издания, данная мера связана с соображениями безопасности, так как "яблочные" смартфоны могут быть взломаны или использоваться для шпионажа западными спецслужбами. Взамен чиновникам рекомендовали приобретать телефоны на операционной системе Android, её китайских аналогах или же российской "Авроре".