Власти США пригрозили запретить TikTok

Администрация президента США Джо Байдена потребовала от китайских владельцев социальной сети TikTok продать их доли. В противном случае Белый дом пригрозил заблокировать приложение в Соединённых Штатах. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Администрация Байдена требует от китайских владельцев TikTok продать их доли, в противном случае она угрожает запретить приложение в США... Комитет по иностранным инвестициям США озвучил требование о продаже недавно", — пишет газета.

Американская администрация рассматривает соцсеть как угрозу нацбезопасности. В начале марта комитет палаты представителей по иностранным делам одобрил законопроект, который позволяет президенту запрещать работу соцсети. По данным WSJ, представители TikTok подчеркнули, что принудительная продажа не приблизит Вашингтон к решению предполагаемой угрозы безопасности. По словам пресс-секретаря компании Брука Оберветтера, смена собственника не наложит никаких новых ограничений на потоки данных или доступ к ним.

Социальная сеть TikTok принадлежит компании ByteDance, 60% акций которой владеют глобальные инвесторы, по 20% имеют сотрудники и основатели, обладающие большим правом голоса. По информации издания, компания должна потратить полтора миллиарда долларов на программу по защите данных и контента американских пользователей от доступа Правительства КНР.