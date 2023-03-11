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10 марта, 22:59

Власти ещё одной страны запретили чиновникам пользоваться TikTok

Власти Бельгии временно запретили использовать TikTok на служебных телефонах

Высшим чиновникам Бельгии временно запрещено использовать китайскую соцсеть TikTok на служебных смартфонах и других электронных устройствах. Об этом говорится в заявлении Совет нацбезопасности страны.

Запрет касается министров, членов их кабинетов и других чиновников федерального уровня. Ограничение введено из-за того, что приложение собирает большое количество данных пользователей, что часто происходит без их ведома, и манипулирует контентом. А законодательство Китая обязывает соцсеть сотрудничать со спецслужбами страны.

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Ограничение распространяется на все гаджеты, которые были приобретены частично или полностью на бюджетные средства. При этом госслужащие могут устанавливать китайское приложение на личные устройства, но это настоятельно не рекомендуется.

Ранее Лайф писал, что британские спецназовцы остались без общения в Сети. Им запретили использовать соцсети, в том числе TikTok. Всё дело в угрозе иностранного шпионажа, который может привести к утечке секретных данных.

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Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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