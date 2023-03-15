TikTok задумался о разрыве связей с Китаем

Руководство социальной сети TikTok подняло вопрос о том, чтобы отделиться от китайской технологической компании ByteDance, чтобы решить проблемы с возможными рисками для нацбезопасности Америки. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

По данным агентства, такая мера рассматривается в качестве крайней, если TikTok не сумеет предоставить достаточно аргументов, чтобы руководство Штатов поверило, что соцсеть никак не угрожает нацбезопасности страны. Как пишет Bloomberg, Минюст США негативно относится к текущему предложению TikTok по разрешению этого вопроса. Есть ещё одна трудность: процесс отделения TikTok от ByteDance не может произойти без одобрения китайского правительства.