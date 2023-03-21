Киберэксперт рассказал, как американская разведка может следить за россиянами через iPhone

У iOS существует множество элементов, которые связаны в том числе с технологиями криптозащиты, согласованными со спецслужбами США. Этот и другие параметры могут способствовать слежке американской разведки за владельцами iPhone. Причём иностранные специалисты делают это без особого труда. Об этом в беседе с РИАМО заявил председатель совета Ассоциации цифровой трансформации Юрий Мышинский.

"Никакие особые "чипы" для этого не нужны. Хотя в iPhone и используются микросхемы, разработанные самой компанией, программное обеспечение iOS не является открытым, а исходные коды находятся в распоряжении корпорации. ПО (программное обеспечение. — Прим. Лайфа) содержит множество элементов, связанных в том числе с технологиями криптозащиты, согласованными с американскими спецслужбами", — отметил он.

По словам эксперта, экосистема корпорации Apple устроена таким образом, что некоторая часть данных пользователя есть на конкретном устройстве, а другая передаётся в облачный сервис iCloud, на серверы компании, которые расположены в том числе в Америке. Мышинский добавил, что координаты человека можно будет узнать, даже если он будет пользоваться кнопочным телефоном — на основе триангуляции данных о расположении базовых станций мобильного оператора.