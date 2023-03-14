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14 марта, 14:27

Киберэксперт назвал идею ужесточить контроль за VPN-сервисами в РФ абсурдом

Эксперт Вакулин: Предложение ужесточить контроль за VPN‑сервисами в РФ является абсурдным

Призыв ужесточить контроль за VPN-сервисами в РФ является абсурдом. Об этом в беседе с РИАМО заявил киберэксперт Сергей Вакулин.

"Все VPN-сервисы заблокировать невозможно, если только не прибегнуть к изоляции в России Интернета, как это происходит в Северной Корее", — отметил он, добавив, что тогда пользователи останутся не только без VPN-сервисов, но и без сайтов, связанных с зарубежными серверами.

По словам специалиста, из-за данного решения может рухнуть концепция применения VPN — и это не относится к обходу блокировок. Прежде всего такие сервисы нужны для сохранения анонимности пользователей, заключил Вакулин.

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Ранее в Общественной палате объяснили важность создания национального VPN-сервиса. Предполагается, что он поможет россиянам, находящимся за рубежом, посещать отечественные ресурсы.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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