Киберэксперт назвал идею ужесточить контроль за VPN-сервисами в РФ абсурдом

Призыв ужесточить контроль за VPN-сервисами в РФ является абсурдом. Об этом в беседе с РИАМО заявил киберэксперт Сергей Вакулин.

"Все VPN-сервисы заблокировать невозможно, если только не прибегнуть к изоляции в России Интернета, как это происходит в Северной Корее", — отметил он, добавив, что тогда пользователи останутся не только без VPN-сервисов, но и без сайтов, связанных с зарубежными серверами.

По словам специалиста, из-за данного решения может рухнуть концепция применения VPN — и это не относится к обходу блокировок. Прежде всего такие сервисы нужны для сохранения анонимности пользователей, заключил Вакулин.