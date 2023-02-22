В ОП объяснили важность создания национального VPN-сервиса

Использование иностранных VPN-сервисов несёт для россиян риски вроде утечек персональных данных и мошенничества, считает руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов. В беседе с Лайфом он назвал инициативу о создании государственного VPN-сервиса "интересной и важной".

Член ОП отметил, что за последний год такие сервисы прочно вошли в жизнь россиян. Причём многие, несмотря на явную опасность некоторых бесплатных сервисов, продолжают ими пользоваться. Именно национальный VPN поможет гражданам и дальше получать доступ к заблокированной информации без ненужных рисков.

"Используя отечественную разработку, россияне не столкнутся с деструктивным контентом. А иностранцы получат доступ к заблокированным российским ресурсам у себя на родине", — заключил собеседник Лайфа.

Ранее в Госдуме предложили создать национальный VPN-сервис, который поможет россиянам, находящимся за рубежом, посещать отечественные ресурсы вроде "Госуслуг" в том случае, если недружественные страны ограничат к ним доступ. Также он будет доступен и для жителей России.