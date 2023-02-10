Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" станет обязательной

С 1 июня 2023 года на портале "Госуслуги" станет обязательной двухфакторная аутентификация. Как рассказал журналистам глава Минцифры Максут Шадаев, мера вводится в целях совершенствования системы защиты.

"Мы, Минцифры, совершенствуем систему защиты [портала "Госуслуги"] и сейчас фактически говорим, что вводим программу обязательности второго фактора. Чтобы получить доступ к "Госуслугам", сейчас достаточно логина и пароля. Мы считаем, что в текущий момент этого уже мало, нужно обязательно использовать второй фактор для авторизации", — объяснил министр.

Шадаев подчеркнул, что благодаря этому новшеству будут дополнительно защищены данные пользователей портала, в частности тех, кто использует простые пароли, добавил он.