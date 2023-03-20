Кремль прокомментировал слухи о рекомендациях "избавиться от iPhone"

Сотрудники Администрации Президента России не используют смартфоны для передачи закрытой информации. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию газеты "Коммерсант" о том, что чиновников АП попросили до конца марта избавиться от смартфонов iPhone американской компании Apple и перейти на аппараты других производителей.

"В служебных целях смартфоны понятно, что использовать нельзя, — какие бы они ни были, здесь нет разницы. Любой смартфон — это достаточно транспарентный механизм, поэтому неважно, какая операционная система установлена — Android или iOS", — отметил представитель Кремля.

Напомним, что, по данным "Коммерсанта", соответствующая рекомендация была дана в ходе семинара, который прошёл ранее в Московской области. Вскоре она будет доведена и до региональных чиновников. При этом среди сотрудников АП возникла дискуссия о том, насколько необходима подобная мера.