Кремль прокомментировал слухи о рекомендациях "избавиться от iPhone"
Песков сообщил, что сотрудники АП не используют для закрытой информации никакие смартфоны — ни iPhone, ни Android
Сотрудники Администрации Президента России не используют смартфоны для передачи закрытой информации. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию газеты "Коммерсант" о том, что чиновников АП попросили до конца марта избавиться от смартфонов iPhone американской компании Apple и перейти на аппараты других производителей.
"В служебных целях смартфоны понятно, что использовать нельзя, — какие бы они ни были, здесь нет разницы. Любой смартфон — это достаточно транспарентный механизм, поэтому неважно, какая операционная система установлена — Android или iOS", — отметил представитель Кремля.
Напомним, что, по данным "Коммерсанта", соответствующая рекомендация была дана в ходе семинара, который прошёл ранее в Московской области. Вскоре она будет доведена и до региональных чиновников. При этом среди сотрудников АП возникла дискуссия о том, насколько необходима подобная мера.
Напомним, что прошлым летом правительство утвердило список мобильных приложений и программ, которые с 1 января 2023 года должны обязательно устанавливаться на смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart-TV. Кроме того, сообщалось, что в России планируют создать новую мобильную операционную систему на базе Android.
ТАСС / Станислав Красильников