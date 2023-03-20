В Совфеде сообщили, что не получали рекомендаций по отказу от использования айфонов

Российские сенаторы не получали каких-либо рекомендаций по необходимости до конца марта отказаться от использования смартофонов iPhone американской компании Apple по соображениям безопасности. Об этом РИА "Новости" сообщил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

"У нас такого не было пока ничего", — заметил Джабаров.

Он также выразил готовность самостоятельно отказаться от "яблочного" смартфона, если это будет необходимо, ведь есть аналогичные устройства от иных производителей. При этом Джабаров добавил, что перед совещаниями в Совете Федерации сенаторы сдают свои телефоны.