Незаметные шпионы: Зачем YouTube следит за детьми IТ-гиганты вроде монополистов YouTube шпионят за детьми, пичкая их деструктивным контентом и западной пропагандой. Как уберечь ребёнка? 13 января, 17:21 Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Западные IТ-гиганты занимаются полномасштабной слежкой за пользователями в Интернете. Видеохостинг YouTube компании Google признан экспертами маркетинговой компании URL Genius одной из самых "шпионских" онлайн-площадок. Сервис собирает персональные данные в личных целях. История поиска или местоположение пользователя нужны видеохостингу, чтобы показывать ему таргетированную рекламу.

В конце 2022 года американский апелляционный суд возобновил рассмотрение иска против Google и нескольких других компаний. Выяснилось, что взрослые — это не единственный интерес YouTube, дети и подростки — тоже ценный источник персональных данных. Видеохостинг обвинили в нарушении конфиденциальности детей младше 13 лет из-за отслеживания их активности без согласия родителей. Поставщики контента для видеохостинга Hasbro Inc, Mattel Inc, Cartoon Network и DreamWorks Animation заманивали несовершеннолетних на свои каналы, зная, что их персональные данные будут отслеживать, утверждается в иске.

Google уже ловили на подобных историях. В 2019 году YouTube был оштрафован на 170 миллионов долларов за незаконный сбор данных о несовершеннолетних. Это событие отмечено крупнейшим штрафом от американского регулятора за нарушение конфиденциальности детей в Интернете.

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Хотя основная опасность для детей кроется в деструктивном контенте и западной пропаганде нетрадиционных ценностей. Детям предлагают смотреть рекомендательные алгоритмы платформы YouTube. Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина считает, что после запрета в России экстремистских соцсетей главным распространителем деструктивного контента стал именно YouTube. При этом авторы подобного контента с психологической точки зрения прекрасно разбираются, как завлечь детей. То есть происходит планомерная работа по втягиванию несовершеннолетних в негатив и разрушение.

— В 2021 году на Facebook** эксперты обнаружили 22 миллиона неуместных материалов с участием детей, Instagram** собрал 3,3 миллиона подобных образцов, WhatsApp — 1,3 миллиона. Всего же за 2021 год обнаружено 29 миллионов единиц такого контента на платформе Meta*, это на 35% больше, чем в 2020 году, — напомнила Мизулина. По её словам, запрещённая в России компания знала об опасном влиянии деструктивного контента на здоровье детей, но предпочитала замалчивать это.

YouTube ради получения заработка готов к незаконным методам, собирает данные детей для таргетирования рекламы. Что именно будет показано юным пользователям, компанию, видимо, волнует в последнюю очередь. Воспользоваться таргетированной рекламой на площадке могут и мошенники.

— Вызывает большие вопросы и то, какой именно контент YouTube предлагает детям. Крайне ярко это происходит в последнее время, когда видеохостинг захлётсывает реклама, содержащая откровенно шокирующие кадры насилия и пропагандирующая противоправные действия. Такой контент рекомендательные алгоритмы платформы предлагают детям к просмотру, — говорит Мизулина.

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Эксперты считают, что среди вариантов противодействия становятся всё более актуальны курсы по цифровой грамотности, которые можно пройти вместе с ребёнком. Или почитать полезные материалы организаций, занимающихся защитой детей в Интернете. Не стоит забывать и о диалоге родителей и детей.

— Расскажите ему о тех опасностях, которые могут его подстерегать на видеохостинге, поинтересуйтесь, беспокоит или пугает его что-нибудь из увиденного на площадке. Также будет нелишним настроить родительский контроль на гаджете ребёнка, — объясняет координатор проекта "Приложение "Заступник" Александр Петрухин.

* Экстремистская организация, запрещённая на территории Российской Федерации. ** Принадлежат экстремистской организации, внесены в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора.

Авторы Дмитрий Шестопалов