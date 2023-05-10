Маск оценил заявление Такера Карлсона о запуске шоу в "Твиттере"

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не подписывал никаких соглашений с экс-ведущим телеканала Fox News Такером Карлсоном. Журналист, анонсировавший запуск своего шоу в "Твиттере", будет размещать контент на правах обычного пользователя.

"Я хочу дать ясно понять, что мы не подписывали соглашения или чего-либо ещё. Такер является объектом тех же правил и вознаграждений, что и все создатели контента", — написал Маск.

Он также уточнил, что в случае нарушения правил соцсети, в частности публикаций недостоверной информации, Карлсону грозят штрафные санкции.

Ранее Маск призвал быть начеку при использовании мессенджера WhatsApp. Комментируя тот факт, что он принадлежит компании Meta*, Маск подчеркнул, что его основатели в своё время с радостью покинули корпорацию и вдобавок запустили кампанию против "Фейсбука"**.