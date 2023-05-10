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10 мая, 01:27

Маск оценил заявление Такера Карлсона о запуске шоу в "Твиттере"

Маск заявил, что не подписывал соглашений с Карлсоном о запуске шоу в "Твиттере"

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не подписывал никаких соглашений с экс-ведущим телеканала Fox News Такером Карлсоном. Журналист, анонсировавший запуск своего шоу в "Твиттере", будет размещать контент на правах обычного пользователя.

"Я хочу дать ясно понять, что мы не подписывали соглашения или чего-либо ещё. Такер является объектом тех же правил и вознаграждений, что и все создатели контента", — написал Маск.

Он также уточнил, что в случае нарушения правил соцсети, в частности публикаций недостоверной информации, Карлсону грозят штрафные санкции.

Такер Карлсон запустит шоу в "Твиттере" после увольнения с Fox News

Такер Карлсон запустит шоу в "Твиттере" после увольнения с Fox News

Ранее Маск призвал быть начеку при использовании мессенджера WhatsApp. Комментируя тот факт, что он принадлежит компании Meta*, Маск подчеркнул, что его основатели в своё время с радостью покинули корпорацию и вдобавок запустили кампанию против "Фейсбука"**.

* Деятельность организации Meta (владеет "Инстаграмом" и "Фейсбуком") признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

** Заблокирован в России, принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.

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Wikipedia

Ольга Платонова
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