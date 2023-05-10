Такер Карлсон запустит шоу в "Твиттере" после увольнения с Fox News

Бывший американский ведущий Такер Карлсон, который в конце апреля покинул телеканал Fox News, намерен запустить своё шоу в "Твиттере". Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в соцсети.

"Вскоре мы запускаем в "Твиттере" новую версию шоу, которое делали на протяжении шести с половиной лет", — сказал Карлсон.

Журналист отметил, что данная социальная сеть является одной из немногих платформ, где возможна свобода слова. Телеведущий также добавил, что вместе с шоу он планирует запустить и "некоторые другие вещи".