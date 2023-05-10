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9 мая, 22:06

Такер Карлсон запустит шоу в "Твиттере" после увольнения с Fox News

Бывший ведущий Fox News Карлсон объявил о запуске собственного шоу в "Твиттере"

Бывший американский ведущий Такер Карлсон, который в конце апреля покинул телеканал Fox News, намерен запустить своё шоу в "Твиттере". Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в соцсети.

"Вскоре мы запускаем в "Твиттере" новую версию шоу, которое делали на протяжении шести с половиной лет", — сказал Карлсон.

Уволенный с Fox News Такер Карлсон собирается пойти войной на бывшего работодателя

Уволенный с Fox News Такер Карлсон собирается пойти войной на бывшего работодателя

Журналист отметил, что данная социальная сеть является одной из немногих платформ, где возможна свобода слова. Телеведущий также добавил, что вместе с шоу он планирует запустить и "некоторые другие вещи".

Напомним, 24 апреля стало известно, что критиковавший президента США Джозефа Байдена телеведущий Такер Карлсон покинул Fox News. Позже журналист записал видео, где заявил, что в американских СМИ есть список табуированных тем. Так, например, запрещено обсуждать вопросы, определяющие будущее американского народа, в том числе гражданскую свободу, развитие науки, демографические изменения, мощь корпораций и природные ресурсы.

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Wikipedia

Юлия Коновалова
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