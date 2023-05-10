Такер Карлсон запустит шоу в "Твиттере" после увольнения с Fox News
Бывший ведущий Fox News Карлсон объявил о запуске собственного шоу в "Твиттере"
Бывший американский ведущий Такер Карлсон, который в конце апреля покинул телеканал Fox News, намерен запустить своё шоу в "Твиттере". Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в соцсети.
"Вскоре мы запускаем в "Твиттере" новую версию шоу, которое делали на протяжении шести с половиной лет", — сказал Карлсон.
Журналист отметил, что данная социальная сеть является одной из немногих платформ, где возможна свобода слова. Телеведущий также добавил, что вместе с шоу он планирует запустить и "некоторые другие вещи".
Напомним, 24 апреля стало известно, что критиковавший президента США Джозефа Байдена телеведущий Такер Карлсон покинул Fox News. Позже журналист записал видео, где заявил, что в американских СМИ есть список табуированных тем. Так, например, запрещено обсуждать вопросы, определяющие будущее американского народа, в том числе гражданскую свободу, развитие науки, демографические изменения, мощь корпораций и природные ресурсы.