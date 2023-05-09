Уволенный с Fox News Такер Карлсон собирается пойти войной на бывшего работодателя

Издание утверждает, что Карлсон занимается созданием собственной медиаимперии, но на его пути есть серьёзная преграда — действующий контракт с Fox News, истекающий в 2025 году. По данным обозревателя, ряд крупных американских СМИ предложили ему контракт с более высокой зарплатой, чем была у него ранее. Также известно, что экс-ведущий общался с бизнесменом Илоном Маском, обсудив с ним "без деталей" совместную работу.