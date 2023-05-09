Уволенный с Fox News Такер Карлсон собирается пойти войной на бывшего работодателя
Axios: Такер Карлсон готовится к войне с уволившим его Fox News
Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон, который недавно лишился должности из-за резких высказываний в адрес властей США, планирует объявить телеканалу войну. Об этом пишет обозреватель издания Axios Майк Аллен, ссылаясь на источники.
"Такер Карлсон готовится высвободить союзников для нападения на Fox News в попытке заставить сеть позволить ему работать или начать работу на правого соперника", — сообщает Аллен.
Издание утверждает, что Карлсон занимается созданием собственной медиаимперии, но на его пути есть серьёзная преграда — действующий контракт с Fox News, истекающий в 2025 году. По данным обозревателя, ряд крупных американских СМИ предложили ему контракт с более высокой зарплатой, чем была у него ранее. Также известно, что экс-ведущий общался с бизнесменом Илоном Маском, обсудив с ним "без деталей" совместную работу.
Напомним, 24 апреля стало известно, что критиковавший Байдена телеведущий Такер Карлсон покинул Fox News. Позже журналист записал видео, где заявил, что в американских СМИ есть список табуированных тем. Так, например, запрещено поднимать вопросы, определяющие будущее американского народа, включая гражданскую свободу, развитие науки, демографические изменения, мощь корпораций, природные ресурсы.
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