Уволенного с Fox News ведущего Карлсона надолго "отрезали" от телевидения

Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон, которого уволили с Fox News, не сможет работать ни на одном американском телеканале до 2025 года, пишет немецкая газета Spiegel.

"Согласно анонимному источнику, пункт в предыдущем контракте Карлсона запрещает ему работать в других СМИ. По словам информатора, срок действия контракта истекает только в январе 2025 года", — говорится в сообщении.

Получается, что в течение всего 2024 года, когда в США будут проходить президентские выборы, Карлсон окажется фактически оторван от телеэфиров. В связи с этим юристы телеведущего сейчас ищут способ обойти ограничения.