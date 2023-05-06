Уволенного с Fox News ведущего Карлсона надолго "отрезали" от телевидения
Spiegel: Уволенный с Fox News Карлсон не сможет работать на ТВ до 2025 года
Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон, которого уволили с Fox News, не сможет работать ни на одном американском телеканале до 2025 года, пишет немецкая газета Spiegel.
"Согласно анонимному источнику, пункт в предыдущем контракте Карлсона запрещает ему работать в других СМИ. По словам информатора, срок действия контракта истекает только в январе 2025 года", — говорится в сообщении.
Получается, что в течение всего 2024 года, когда в США будут проходить президентские выборы, Карлсон окажется фактически оторван от телеэфиров. В связи с этим юристы телеведущего сейчас ищут способ обойти ограничения.
Напомним, 24 апреля стало известно, что критиковавший Байдена телеведущий Такер Карлсон покинул Fox News. Позже журналист записал видео, где заявил, что в американских СМИ есть список табуированных тем. Так, например, запрещено поднимать вопросы, определяющие будущее американского народа, включая гражданскую свободу, развитие науки, демографические изменения, мощь корпораций, состояние природных ресурсов.
ТАСС / ZUMA / Brian Cahn