Байден пошутил про увольнение телеведущего Такера Карлсона с Fox News

Президент Соединённых Штатов Джо Байден во время выступления на ежегодном приёме Ассоциации корреспондентов при Белом доме пошутил про увольнение популярного телеведущего Такера Карлсона с телеканала Fox News. Тот жёстко критиковал лидера США.

"Правда в том, что нам есть чем гордиться. Мы вакцинировали нацию. Мы преобразовали экономику. Одержали немало побед на промежуточных выборах, но работа ещё не закончена. Точнее, она завершена для Такера Карлсона", — сказал Байден.

Аудитория посмеялась над этой фразой, но некоторые выразили возмущение. Увидев реакцию зала, Байден изумился, что кто-то может считать его шутку недостаточно смешной.