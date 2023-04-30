Байден пошутил про увольнение телеведущего Такера Карлсона с Fox News
Президент Соединённых Штатов Джо Байден во время выступления на ежегодном приёме Ассоциации корреспондентов при Белом доме пошутил про увольнение популярного телеведущего Такера Карлсона с телеканала Fox News. Тот жёстко критиковал лидера США.
"Правда в том, что нам есть чем гордиться. Мы вакцинировали нацию. Мы преобразовали экономику. Одержали немало побед на промежуточных выборах, но работа ещё не закончена. Точнее, она завершена для Такера Карлсона", — сказал Байден.
Аудитория посмеялась над этой фразой, но некоторые выразили возмущение. Увидев реакцию зала, Байден изумился, что кто-то может считать его шутку недостаточно смешной.
Напомним, 24 апреля стало известно, что критиковавший Байдена телеведущий Такер Карлсон покинул Fox News. Позже журналист записал видео, где заявил, что в американских СМИ есть список табуированных тем. Так, например, запрещено поднимать вопросы, определяющие будущее американского народа, включая гражданскую свободу, развитие науки, демографические изменения, мощь корпораций, природные ресурсы.
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