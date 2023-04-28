Видеообращение экс-ведущего Fox News обогнало по просмотрам ролик о выдвижении Байдена
Видео Такера Карлсона набрало больше просмотров, чем ролик Байдена о выдвижении
Такер Карлсон и Джо Байден. Обложка © Getty Images / Jason Koerner, © Getty Images / Anna Moneymaker
Первое видео бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона после увольнения с телеканала набрало в "Твиттере" в полтора раза больше просмотров, чем ролик, в котором президент США Джо Байден объявил о выдвижении на второй срок (62,3 миллиона против 42 миллионов).
При этом стоит отметить, что у американского президента было на сутки больше. По данным портала Hollywood Reporter, также после ухода Карлсона рухнули рейтинги телеканала. Так, пилотный выпуск Fox News Tonight с ведущим Брайаном Килмидом посмотрели менее 2,6 миллиона зрителей. Это примерно на 21% меньше, чем среднее число зрителей программы Tucker Carlson Tonight (3,3 миллиона просмотров).
Напомним, 24 апреля стало известно, что критиковавший Байдена телеведущий Такер Карлсон покинул Fox News. Позже журналист записал видео, где заявил, что в американских СМИ есть список табуированных тем. Так, например, запрещено поднимать вопросы, определяющие будущее американского народа, включая гражданскую свободу, развитие науки, демографические изменения, мощь корпораций, природные ресурсы.
Ранее Карлсон рассказал о своей "пенсии". Бывший телеведущий признался, что прекрасно проводит время без работы.