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28 апреля, 09:52

Видеообращение экс-ведущего Fox News обогнало по просмотрам ролик о выдвижении Байдена

Видео Такера Карлсона набрало больше просмотров, чем ролик Байдена о выдвижении

<p>Такер Карлсон и Джо Байден. Обложка © Getty Images / Jason Koerner, © Getty Images / Anna Moneymaker</p>

Такер Карлсон и Джо Байден. Обложка © Getty Images / Jason Koerner, © Getty Images / Anna Moneymaker

Первое видео бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона после увольнения с телеканала набрало в "Твиттере" в полтора раза больше просмотров, чем ролик, в котором президент США Джо Байден объявил о выдвижении на второй срок (62,3 миллиона против 42 миллионов).

При этом стоит отметить, что у американского президента было на сутки больше. По данным портала Hollywood Reporter, также после ухода Карлсона рухнули рейтинги телеканала. Так, пилотный выпуск Fox News Tonight с ведущим Брайаном Килмидом посмотрели менее 2,6 миллиона зрителей. Это примерно на 21% меньше, чем среднее число зрителей программы Tucker Carlson Tonight (3,3 миллиона просмотров).

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Напомним, 24 апреля стало известно, что критиковавший Байдена телеведущий Такер Карлсон покинул Fox News. Позже журналист записал видео, где заявил, что в американских СМИ есть список табуированных тем. Так, например, запрещено поднимать вопросы, определяющие будущее американского народа, включая гражданскую свободу, развитие науки, демографические изменения, мощь корпораций, природные ресурсы.

Ранее Карлсон рассказал о своей "пенсии". Бывший телеведущий признался, что прекрасно проводит время без работы.

Никита Никонов
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