Видеообращение экс-ведущего Fox News обогнало по просмотрам ролик о выдвижении Байдена

Первое видео бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона после увольнения с телеканала набрало в "Твиттере" в полтора раза больше просмотров, чем ролик, в котором президент США Джо Байден объявил о выдвижении на второй срок (62,3 миллиона против 42 миллионов).

При этом стоит отметить, что у американского президента было на сутки больше. По данным портала Hollywood Reporter, также после ухода Карлсона рухнули рейтинги телеканала. Так, пилотный выпуск Fox News Tonight с ведущим Брайаном Килмидом посмотрели менее 2,6 миллиона зрителей. Это примерно на 21% меньше, чем среднее число зрителей программы Tucker Carlson Tonight (3,3 миллиона просмотров).