Джордж Сорос, которого "похоронили" в Сети, вышел на связь
Джордж Сорос опроверг сообщения о своей смерти
Американский финансист и миллиардер Джордж Сорос вышел на связь после того, как в Сети распространились слухи о его смерти от сердечного приступа.
"Слухи о том, что у меня случился сердечный приступ, полностью ложны. Я жив и здоров", — такое сообщение появилось в твиттер-аккаунте Сороса.
Напомним, ранее в Сети появились сообщения о смерти филантропа. Об этом без ссылок на какие-либо источники заявил известный в США блогер Мэтт Уоллес. Сороса, которому 92 года, "хоронят" в соцсетях не впервые, а в 2013 году слухи о смерти финансиста распространило даже агентство Reuters.
Сорос — американский трейдер, финансист, инвестор, создатель Фонда Сороса. В ряде стран его имя связывают с организацией цветных революций по всему миру. А обозреватель Брайан Каменкер в статье для American Thinker ранее заявил, что Соединёнными Штатами на самом деле управляет Сорос через сети своих организаций.
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