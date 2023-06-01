Саманте из "Секса в большом городе" дали ещё один шанс

Американская актриса Ким Кэттролл вернётся к роли Саманты Джонс — она сыграет в финале второго сезона "И просто так", продолжения культового сериала "Секс в большом городе". Об этом пишет Variety со ссылкой на источники.

Однако Саманта Джонс появится лишь в одной сцене. Как стало известно, Кэттролл снялась 22 марта, но не виделась при этом со звёздами сериала, в том числе с Сарой Джессикой Паркер. В эпизоде Саманта, переехавшая из Нью-Йорка в Лондон, разговаривает по телефону с Керри Бредшоу. Над образом актрисы трудилась художник по костюмам сериала "Секс в большом городе" Патриция Филд, которая ранее не принимала участия в создании сиквела.