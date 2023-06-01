Саманте из "Секса в большом городе" дали ещё один шанс
Ким Кэттролл сыграет Саманту Джонс в сериале "И просто так"
Актриса Ким Кэттролл. Фото © ТАСС / AP / Lefteris Pitarakis
Американская актриса Ким Кэттролл вернётся к роли Саманты Джонс — она сыграет в финале второго сезона "И просто так", продолжения культового сериала "Секс в большом городе". Об этом пишет Variety со ссылкой на источники.
Однако Саманта Джонс появится лишь в одной сцене. Как стало известно, Кэттролл снялась 22 марта, но не виделась при этом со звёздами сериала, в том числе с Сарой Джессикой Паркер. В эпизоде Саманта, переехавшая из Нью-Йорка в Лондон, разговаривает по телефону с Керри Бредшоу. Над образом актрисы трудилась художник по костюмам сериала "Секс в большом городе" Патриция Филд, которая ранее не принимала участия в создании сиквела.
В 2016 году Кэттролл заявила, что больше не будет играть Саманту, после того, как её разочаровал сценарий третьего полнометражного фильма о героинях шоу. Есть также версия, что у Кэттролл конфликт с Паркер. Тем не менее один из руководителей HBO, Кейси Блойс, ещё в ходе создания второго сезона "И просто так" попросил Ким вернуться.
Ранее Лайф писал, что в первом эпизоде продолжения культового сериала "Секс в большом городе" под названием "И просто так..." умер один из главных героев. Его смерть обрушила акции велотренажёров Peloton. Производителю даже пришлось снять "оправдательную" рекламу, чтобы как-то исправить ситуацию. При этом в 2021 году сиквел сериала занял первое место по просмотрам на HBO Max.