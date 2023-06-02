15-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 2 июня

2 июня отмечается праздник Тимофея Грядочника. Церковь в этот день тоже чтит память благоверного князя Довмонта Псковского. Он родился в языческой семье и участвовал в войнах. Пока однажды не оказался в Пскове, где принял крещение и стал Тимофеем. Оба праздника связаны с этим именем. По народным преданиям, святой очень любил огурцы, поэтому иначе день называется Фалалей Огуречник. А также 2 июня всегда была хорошая погода, благоприятная для посадки огурцов в открытый грунт. Это и дало начало празднику, ставшему символом начала летнего сезона, когда наступает время ухода за огородом и садом.

Что ждать от 15-х лунных суток 2 июня 2023 года?

Чего ожидать от 2 июня 2023 года, в 15-е лунные сутки? Фото © Freepik / garetsvisual

Первая половина 2 июня ещё пройдёт под влиянием 14-го лунного дня, а вот уже ближе к вечеру, в 19:16, наступит 15-й и продлится до 20:50 3 июня. Чего можно ждать от 15-х суток лунного календаря и как их лучше провести? Для начала стоит отметить, что это один из самых удачных дней для людей с активной жизненной позицией, настроенных добиться успеха. Поэтому помните, что важные проекты, какие-либо дела, реализуемые в этот период, пройдут удачно. Главное — не останавливаться и не переживать по пустякам. Сомнения могут помешать вам реализовать задуманное, гоните их прочь и просто двигайтесь вперёд. Ведь любые достигнутые сегодня результаты будут играть вам на руку и в будущем. И значительно помогут в дальнейшей деятельности. Удачу принесут красный и чёрный цвета, а из камней — агат.

15-й лунный день: что можно делать 2 июня 2023 года

Что можно делать в 15-й лунный день — 2 июня 2023 года? Фото © Freepik / senivpetro

Чтобы спланировать свой день правильно и получить от него максимальную выгоду, нужно соблюдать определённые правила. Рассказываем, что можно делать в 15-й день лунного календаря. Согласно астрологии, в 15-е лунные сутки следует доводить до конца любое начатое дело. Терпение и настойчивость обязательно окупятся. Вы будете очень довольны результатом.

Нужно сконцентрироваться на своей цели и двигаться к ней, не обращая внимания на посторонние вещи.

В пятницу, 2 июня, выдастся отличная возможность реализовать давно задуманное и это обязательно удастся сделать. Отказаться от вредной привычки, помириться с любимым или, наоборот, закончить бесперспективные отношения. Начать ходить в спортзал.

15-й лунный день идеален для самосовершенствования. Нужно избавляться от внутреннего негатива и настроиться исключительно на положительные эмоции.

Прислушайтесь к своей интуиции и идите на поводу желаний. Это время реализации того, что хочется. Вы сами хозяин своей судьбы.

В этот день лучше заняться своим здоровьем.

Руководствуясь народными приметами, 2 июня следует оберегать детей.

Избегать каких-либо конфликтов, сохранять спокойствие.

2 июня — прекрасный день для работы в саду и огороде. Идеальное время для посадки огурцов.

2 июня 2023 года: что нельзя делать в 15-й лунный день

Что нельзя делать в 15-й лунный день — 2 июня 2023 года? Фото © Freepik / Racool_studio

Чтобы 2 июня прошло для вас максимально безопасно и радостно, стоит соблюсти следующие ограничения. Рассказываем. В 15-е лунные сутки лучше не отправляться в путешествие. Это может обернуться неприятностями и проблемами.

Не стоит слишком много общаться, даже с родственниками. Неосторожные слова легко приведут к ссоре.

Нельзя в пятницу, 2 июня, поддаваться соблазнам, например алкоголю, сексу, даже обычному перееданию.

Не стоит отвлекаться и тратить свою энергию впустую. Ваши цели не должны причинять вред и неудобства окружающим. Тогда вы точно их достигнете.

В 15-й день лунного календаря можно с лёгкостью получить травму. Нужно быть крайне осторожным и не создавать опасных ситуаций.

Стричь волосы сегодня категорически запрещено. Можно заболеть. Окрашивать волосы можно только в тёмные тона. Это отведёт беду и несчастья, а вот светлые, наоборот, привлекут проблемы.

Время для заключения брака тоже не самое благоприятное, так как на вашу семью может свалиться немало проблем и испытаний.

15-е лунные сутки — день воздержания и ограничений. Сегодня нужно знать меру в пище, приёме лекарств. Иначе это может обернуться проблемами со здоровьем.