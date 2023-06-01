Красота на грани безумия: Почему и так красивые девушки уродуют себя, становясь "живыми куклами"?

Мода не стоит на месте, тенденции и направления изменяются почти каждый сезон, заставляя девушек просто сходить с ума в погоне за "нормами" красоты. Около 10 лет назад было крайне популярно явление living dolls, или иначе "живые куклы", когда молодые девушки и подростки при помощи косметики и одежды превращали себя в настоящие копии всем известной пластмассовой красавицы. Некоторые даже прибегали к помощи пластических хирургов. Тренд прошёл, а "куклы" остались. Что же стало с самыми популярными "игрушками" Интернета?

1. Венера Палермо

Венера Палермо. Фото © Vk / Венера Палермо

В 2010 году девочка с кукольной внешностью Венера Палермо — на тот момент ей было всего 13 — начала вести свой ютуб-канал, где пробовала японские сладости, учила накладывать макияж и делала обзоры косметики. Особенно известна она стала в 2012-м, когда вышло её видео "Как стать куклой". Голос девочки, тщательно подобранные образы — всё было направлено на то, чтобы превратить подростка в "живую куклу". Долгое время говорили, что Венера сама желает так выглядеть и одеваться, а её мать Маргарет активно дочку поддерживает, ведь не видит в увлечении ничего плохого. Спустя годы выяснится, что идеей стать "живой куклой" горела вовсе не Венера, а её мать. Именно она давила все попытки появления конкуренток, что выставляло девочку в неприглядном свете, ведь все оскорбления в адрес любительниц того же тренда сыпались от её имени. В конце концов, повзрослев, "куколка" сбежала от мамы в Японию со своим женихом Манаки Окадой. К сожалению, с ним она не нашла счастье и развелась, утверждая, что муж оказался мини-версией её властной матери. Девушка также жаловалась на проблемы с алкоголем. Сейчас в 26 лет продаёт себя за деньги и дальше, ведя аккаунт на OnlyFans.

2. Анжелика Кенова

Анжелика Кенова. Фото © Vk / Анжелика Кенова

Ещё одной жертвой материнской любви к куклам является Анжелика Кенова. Ей для пущего эффекта пришлось даже поменять фамилию на более подходящую. Так что всем теперь понятно, кто станет её мужем. Хотя на самом деле скорее им не станет никто. Ведь всех потенциальных кавалеров родители отгоняют грязной метлой, считая, что, пока красота ещё при ней, главное — это устроить карьеру. У "живой куклы" есть личный тренер, косметолог, диетолог и визажист, задача которых поддерживать образ идеальной красавицы. Как не раз признавалась сама Анжелика, она совершенно не приспособлена к реальной жизни. Ведь всё это время её не только воспитывали как принцессу, но и буквально лепили из неё настоящую куклу Барби. Не отпускали гулять одну, с кем-то встречаться, даже просто общаться. Сейчас девушке 30 лет, а каждый её шаг по-прежнему контролируется родителями. "Куколка" мечтает вырваться из-под их гиперопеки, но сможет ли жить самостоятельно? К слову сказать, Анжелика Кенова утверждает, что все её потрясающие данные — заслуга исключительно природы. Однако наиболее внимательные люди заметили различия в нынешних и более ранних фотографиях и утверждают, что девушка как минимум делала ринопластику, увеличивала грудь, а возможно, и удаляла бёдра. Однако документальных подтверждений нет, лишь предположения.

3. Анастасия Шпагина

Анастасия Шпагина. Фото © Vk / Анастасия Шпагина

В отличие от остальных девушек из данной подборки, "живая кукла" Анастасия Шпагина увлеклась макияжем не ради популярности — она пыталась принять себя, справиться со множеством комплексов. И находила эту гармонию в создании кукольного образа. Её фотографии разнеслись по интернету и стали очень популярны. Настя всегда вела себя вежливо и старалась не конфликтовать как с другими блогерами, так и с подписчиками, несмотря на все те потоки хейта, которые на неё выливались. Но одного всё же избежать не удалось. В 2017 году Шпагина сделала неудачную ринопластику и пыталась привлечь виновных к ответу. Для этого даже посетила передачу "Пусть говорят". У неё практически не было друзей, а отношения девушка пыталась построить только с блогером Русланом Тушенцовым. Вот только из этого так ничего и не вышло. Настя Шпагина имеет талант к рисованию. На своём канале она создавала различные кукольные, аниме-образы, рисовала знаменитостей и героев фильмов. Девушка по-прежнему ведёт сети. А от своего одиночества, кажется, не страдает. Хотя о личной жизни не распространяется. Так что, кто знает?

4. Дакота Роуз

Дакота Роуз Остренга. Фото © Vk / Дакота Роуз

Её псевдоним — Котакоти. Первоначально девушка вместе со своей сестрой Кристен были треш-моделями. Но позднее Дакота отошла от этого образа и стала "живой куклой". По своему внешнему виду она напоминает фарфоровых шарнирных кукол BJD. С целью показать себя модель начала размещать на "Ютубе" уроки макияжа и грима аж в далёком 2012 году. И прославилась, особенно в Японии. Впоследствии её пригласили туда работать моделью. Как-то Дакота появилась на ток-шоу, после чего на неё посыпались обвинения в чрезмерном использовании фотошопа. Однако тогда это мало что изменило. В 2018-м "живая кукла" рассказала в соцсетях, что больна лейкемией, но продолжает работать и участвовать в разных шоу. Она больше не боится показывать себя без макияжа и начала выкладывать фото с минимальной обработкой, на которых даже смертельно больной выглядит более живой и настоящей.

5. Валерия Лукьянова

Валерия Лукьянова. Фото © Vk / Валерия Лукьянова

Яркой представительницей "живых кукол" является Валерия Лукьянова. В 2002 году она выложила в Сеть свои фото. Необычная внешность, напоминающая Барби, привлекла многих людей. Но настоящая популярность пришла в 2012-м, когда о ней написали западные СМИ. Свой кукольный образ девушка начала доводить до совершенства. Чтобы превратить себя в Барби, модель потратила немало сил и денег. Хотя и активно утверждает, что никакой пластики не делала, а все свои данные получила в дар от природы. Из-за своих взглядов на жизнь и совершенно диких утверждений вроде того, что она питается солнечной энергией, поэтому и имеет такую фигуру, девушка стала настоящим мемом Интернета. Валерия Лукьянова, или Аматуе, как она сама себя называет, активно увлекается эзотерикой, в соцсетях учит людей жить, общаться с космосом и прочему бреду. Лукьянова чрезмерно зациклена на внешности, она считает куклу Барби образцом красоты, к которому каждая должна стремиться. Идёт ли на пользу это её здоровью, уже другой вопрос.