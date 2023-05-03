8 фрик-моделей, изуродовавших собственное тело, чтобы навсегда быть в центре внимания

Всем нам известно, как сильно хотят сохранить свою молодость и красоту звёзды, отчего и прибегают к пластике. Вот только иногда перебарщивают настолько, что становятся больше похожи на монстров, чем на людей. Примеров огромное множество: Мадонна, Жанна Агузарова, Джоселин Вильденштейн, Татьяна Васильева и многие другие. Но далеко не всегда только знаменитости сходят с ума. Время от времени такое случается и с совершенно обычными людьми. Иногда дело в том, что они хотят походить на своих кумиров, порой мечтают стать невероятно красивыми. В других случаях причина кроется в обычном желании выделиться из серой массы, запомниться. Вот только кому нужна такая известность, непонятно.

1. Оли Лондон мечтал превратиться в корейца

Оли Лондон после операций ради южнокорейской красоты. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / londoni

Примером для подражания британца был Пак Чимин — вокалист южнокорейской группы BTS. Чтобы внешне напоминать кумира, Оли спустил на пластические операции более 125 тысяч фунтов стерлингов. В 2013 году, когда теперь известный на весь мир бойз-бенд только сформировался, мужчина жил в Корее. Увидев впервые шоу группы, он окончательно и бесповоротно влюбился. Чтобы походить на любимую звезду, Оли изменил нос, линию челюсти, скулы и подбородок. В целом перенёс 15 операций, однако ни о чём не жалеет. Благодаря приобретённой популярности, которую подарила его новая внешность, парня стали частенько приглашать в различные передачи и шоу, он занялся k-pop-музыкой и уже выпустил клип на свою песню. А в его аккаунте в соцсети более 780 тысяч подписчиков, которые активно следят за фейковым Чимином. К слову сказать, Оли объясняет, что поступил так не потому, что хотел сменить национальность. Просто любит k-pop и Чимина, а эти операции сближают его со звездой и делают счастливым.

2. Валерия Лукьянова стала "Барби"

Идеал красоты Валерии Лукьяновой — кукла Барби. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / valeria_lukyanova21

На самом деле одесская красавица не единственная, кто захотел превратиться в "Барби". Таких желающих множество, вот только кукольная внешность далеко не каждой идёт: незакрывающиеся губы, огромные глаза, светлые волосы, осиная талия. К слову, Валерия одна из самых красивых версий детской игрушки. Скажем так, без излишков. Как же ей всё это далось? Девушка увеличила грудь, удалила рёбра, сделала ринопластику, липосакцию конечностей и плеч, подтяжку бровей, груди и живота, исправила челюсть, уменьшила щёки и шею, изменила разрез глаз, увеличила губы. А благодаря многочисленным уколам ботокса мимика у неё тоже стала кукольной. Плюс ко всему Лукьянова похудела до "идеального веса" 43 килограмма, чтобы выглядеть хрупкой. Сначала, правда, она отрицала, что делала пластику, даже утверждала на полном серьёзе, что умеет питаться светом и святым духом. Валерия замужем, и супруг поддерживает её изменения. Сейчас девушка активно ведёт соцсети, где у неё 1,9 миллиона подписчиков, которых "Барби" учит жизни. Ведь сама Валерия графиня, исследователь, трансгуманист, писатель и композитор. Она утверждает: "Если девушка некрасива — внутри она ещё хуже".

3. Кэролайн Андерсон = Памела Андерсон

Кэролайн Андерсон хотела стать лучшей версией Памелы Андерсон. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / evita_rey

В 2015 году в американском реалити-шоу "Я хочу лицо знаменитости" появилась британка Кэролайн Андерсон, желавшая стать копией своей знаменитой однофамилицы — Памелы. К тому моменту девушка рассказывала, что уже потратила на своё преображение более 30 тысяч долларов. И останавливаться не намерена, ведь красоту поддерживать нужно постоянно. Начало было положено в 14-летнем возрасте, когда Кэролайн решила стать блондинкой. После она поставила импланты в грудь, отбелила зубы, накачала губы ботоксом. Также девушка постоянно осветляет волосы, загорает в солярии и не забывает про маникюр. Это не говоря уже о том, что Кэролайн полностью сменила гардероб на наряды, типичные для любимой звезды, и теперь шокирует ими родной Ливерпуль. Все эти процедуры не пошли на пользу её здоровью. Пришлось удалить один из имплантов, так как его поставили неправильно, а из-за солярия пошло заражение. Были потрачены немалые суммы на восстановление. Однако это британку не напугало. Какое здоровье, когда главное — красота. Что с Кэролайн сейчас, к сожалению, неизвестно.

4. Анастасия Покрищук — женщина с самыми большими скулами

Анастасия Покрищук увеличила свои скулы до ужасающих размеров. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / otpacankidopanyanki_2020

Настя стала своего рода мемом — вот про кого уж точно можно сказать, что переборщила. Со школы ощущая себя уродиной, Анастасия мечтала поменять всё что только можно в своей внешности. Начала с увеличения губ, а после перешла на скулы. На операции она потратила сотни тысяч рублей. Перекачанные губы, огромные скулы, коррекция подбородка, увеличение ягодиц, маммопластика, искусственный пресс, а сверху приправила это всё яркими розовыми волосами. Дошло до того, что российские врачи отказались оперировать Покрищук. Тогда киевлянка не растерялась и поехала за помощью в Турцию. А уколы красоты и вовсе стала колоть себе сама, получив корочки косметолога. Настя Покрищук ведёт популярные аккаунты в соцсетях, где не только делится с подписчиками внешними изменениями, но и даёт психологические советы. Весьма неплохие, если верить отзывам.

5. Кирилл Руки-Базуки Терёшин и фальшивые бицепсы

Кирилл Руки-Базуки Терёшин вкачал синтол в руки, чтобы стать "качком". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ruki_bazuki_official

Как утверждает сам парень, он всегда хотел походить на Арнольда Шварценеггера, именно тело американского актёра было для него идеалом. Но качаться и наращивать мышцы естественным способом показалось Терёшину слишком долгим и утомительным процессом. Поэтому он решил сделать себя качком искусственно. Чудо-препаратом, открытым Кириллом, оказался синтол. Не думая о безопасности и последствиях, молодой человек начал колоть его себе в руки. Когда они стали составлять 60 сантиметров в диаметре, тот решил стать интернет-знаменитостью и назвался Руки-Базуки. Вот только публика вместо восторга была в ужасе. Его критиковали и ругали как могли, обвиняли в желании прославиться, не приложив никаких усилий. Что позднее было официально подтверждено: блогера вызывали на бои поп-MMA, но он каждый раз проигрывал, чем чётко давал понять, что его огромные руки просто пустая оболочка. Врачи предупреждали Терёшина, что впереди тяжёлые времена из-за опасных процедур. Однако его это не волновало, наоборот, он вставил филлеры в свои ноги. Но расплата за неосторожность не заставила себя долго ждать: в руках началось воспаление. Врачи хотели откачать синтол, но он полностью обволок мышечные волокна. Пришлось решать проблемы хирургическим путём. Издевательства над телом принесли свои плоды: парня часто приглашали в разные шоу, а в соцсетях появилась масса подписчиков. Сейчас Кирилл уже меняет своё лицо. Он увеличил губы, изменил форму носа и подбородка при помощи филлеров, сделал "квадратные" скулы.

6. Александр Шпак

Александр Шпак — эпатажный российский фрик. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sashashpakofficial

Блогер тоже прославился благодаря своей нестандартной внешности. В отличие от других, он не желал делать себя похожим на кого-то, наоборот, хотел быть единственным и неповторимым. Начал Шпак с пирсинга и татуировок, а позднее прибегнул к пластике. Мужчина вставил импланты в грудь и ягодицы (но позже удалил), сделала липосакцию, фронтопластику, нарастил клыки, нанёс татуаж на брови и глаза. Как признавался Александр, он завёл много "нужных" друзей, поэтому некоторые операции провёл полностью бесплатно. Несмотря на свой, мягко говоря, неординарный внешний вид, блогер очень популярен, и не только в Сети, но и у противоположного пола. Он был женат шесть раз, последней женой блогера была модель Ирина Мещанская. Пара совместно создавала эпатаж вокруг своих личностей. Кому-то это нравилось, кого-то сводило с ума. Однако и то и другое положительно влияло на их популярность. В 2021-м они развелись, Мася, как ласково называл супругу Александр, обвинила мужа в абьюзе.

7. Кристина Эштен Гуркани — копия Ким Кардашьян

Кристина Эштен Гуркани, копировавшая Ким Кардашьян. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ashtens_empire

Американка Кристина Эштен Гуркани, 34-летняя модель OnlyFans, называла себя "официальным двойником Ким Кардашьян". Именно звезда реалити-шоу стала для Гуркани идеалом, к которому стремилась девушка. Изначально она уже обладала довольно хорошими природными данными, но всё же недостаточными, по её мнению. Кристина неоднократно обращалась за помощью к пластическим хирургам. Увеличивала себе губы, грудь, ягодицы. Ради мечты она даже бросила профессию ассистентки врача и стала работать двойником Ким: участвовала в рекламе, посещала корпоративы и вечеринки. И не переставала "совершенствовать" своё тело. Последняя её операция имела трагические последствия: Гуркани скончалась от обширного инфаркта. "С глубокой скорбью и безмерно тяжёлым, разбитым сердцем мы должны разделить самую сокрушительную, прискорбную и неожиданную кончину нашей прекрасной, любимой дочери и сестры Кристины Эштен Гуркани", — написали её родственники. Они хотят собрать 40 тысяч долларов, чтобы похоронить модель как подобает. Церемония назначена на 4 мая 2023 года.

8. Сент фон Колуччи мечтал об азиатской форме лица

Сент фон Колуччи после 12 операций. Фото © Twitter / Russian Market

Ещё одной жертвой любви к знаменитости недавно пал канадский актёр Сент фон Колуччи. Как и Оли Лондон, он, будучи большим фанатом Пак Чимина, хотел и внешне походить на своего кумира. А из-за внешности всегда комплексовал, вот и решил измениться. Полное преображение обошлось молодому человеку в 220 000 долларов. После 12 пластических операций за последний год мужчина приблизился к сходству с южнокорейским музыкантом. Он сделал подтяжку лица, глаз, век, бровей, изменил форму носа, уменьшил губы, вставил импланты в челюсть. Последнее и стало для него роковым. Из-за имплантов началась инфекция. И, хотя их удалили, спасти актёра уже не удалось. Как стало известно, Сент снимался в корейской драме "Красивая ложь". Он играл одного из главных героев, иностранного студента. Представители актёра обещали, что сериал зрители обязательно увидят. Интересно, какие будут рейтинги. А парню было всего 22 года.