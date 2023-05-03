КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

3 мая, 08:15

Россиянки рассказали жуткие истории о Tinder, после которых совершенно не жалеют об уходе сервиса

На фоне закрытия Tinder москвички рассказали о маньяках и извращенцах в сервисе

Россиянки не расстроились, что американский сервис знакомств Tinder уходит из России. По их словам, найти нормального мужчину там всегда было проблематично, а неприятностей хоть отбавляй. Об этом говорит опрос, проведённый SHOT в Москве.

Москвички рассказали об опыте использования Tinder. Видео © t.me / SHOT

"За мной охотился маньяк, который меня начал преследовать, узнал мой адрес, писал мне круглыми сутками", поделилась девушка своим опытом общения в Tinder.

Москвички также пожаловались, что часто фотографии мужчин не соответствуют реальности, а ещё потенциальные избранники много врут, продолжая строить отношения с несколькими девушками или убеждая, что неженаты. Но бывают и совсем странные истории.

"Несколько раз писали, просили купить мои вещи, ношенные обязательно", рассказала одна из пользовательниц сервиса.

"Забудем через неделю": Сябитова объяснила, почему не стоит переживать из-за ухода Tinder

"Забудем через неделю": Сябитова объяснила, почему не стоит переживать из-за ухода Tinder

Напомним, Tinder завершит уход из России к 30 июня. Об этом сказано в ежегодном отчёте американской компании Match Group, которая владеет сервисом знакомств. В Госдуме предложили создать аналогичный российский сервис с верификацией через "Госуслуги".

Обложка ©

Unsplash

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Общество
  • Интересное

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров