Россиянки рассказали жуткие истории о Tinder, после которых совершенно не жалеют об уходе сервиса
На фоне закрытия Tinder москвички рассказали о маньяках и извращенцах в сервисе
Россиянки не расстроились, что американский сервис знакомств Tinder уходит из России. По их словам, найти нормального мужчину там всегда было проблематично, а неприятностей хоть отбавляй. Об этом говорит опрос, проведённый SHOT в Москве.
Москвички рассказали об опыте использования Tinder. Видео © t.me / SHOT
"За мной охотился маньяк, который меня начал преследовать, узнал мой адрес, писал мне круглыми сутками", — поделилась девушка своим опытом общения в Tinder.
Москвички также пожаловались, что часто фотографии мужчин не соответствуют реальности, а ещё потенциальные избранники много врут, продолжая строить отношения с несколькими девушками или убеждая, что неженаты. Но бывают и совсем странные истории.
"Несколько раз писали, просили купить мои вещи, ношенные обязательно", — рассказала одна из пользовательниц сервиса.
Напомним, Tinder завершит уход из России к 30 июня. Об этом сказано в ежегодном отчёте американской компании Match Group, которая владеет сервисом знакомств. В Госдуме предложили создать аналогичный российский сервис с верификацией через "Госуслуги".
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