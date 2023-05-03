Россиянки рассказали жуткие истории о Tinder, после которых совершенно не жалеют об уходе сервиса

Россиянки не расстроились, что американский сервис знакомств Tinder уходит из России. По их словам, найти нормального мужчину там всегда было проблематично, а неприятностей хоть отбавляй. Об этом говорит опрос, проведённый SHOT в Москве.

Москвички рассказали об опыте использования Tinder. Видео © t.me / SHOT

"За мной охотился маньяк, который меня начал преследовать, узнал мой адрес, писал мне круглыми сутками", — поделилась девушка своим опытом общения в Tinder.

Москвички также пожаловались, что часто фотографии мужчин не соответствуют реальности, а ещё потенциальные избранники много врут, продолжая строить отношения с несколькими девушками или убеждая, что неженаты. Но бывают и совсем странные истории.