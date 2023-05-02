"Забудем через неделю": Сябитова объяснила, почему не стоит переживать из-за ухода Tinder

После ухода американского приложения для знакомств Tinder из России в стране ничего не обвалится — люди продолжат знакомиться и общаться, но другими способами. Об этом заявила знаменитая сваха и телеведущая Роза Сябитова. Она считает, что россияне способны прожить и без Tinder.

"Есть разные варианты знакомств с разной успешностью (под этим понимается способность большего количества людей дойти до свадьбы). Для знакомства необходимо как минимум передать телефон, созвониться, поговорить — получится, не получится, кто знает? А после телефонного звонка нужно встретиться — и там тоже есть масса возможностей не дойти до женитьбы", — сказала она в беседе с РИА "ФедералПресс".

Сябитова предполагает, что Tinder мог уйти из-за того, что в России его "дело не пошло". По её мнению, там была масса мошенников, из-за этого многие неохотно пользовались приложением. К тому же, у российского народа есть индивидуальное особенности, и невозможно предугадать, зайдёт что-то западное или нет, указала она.

"Мы про Tinder забудем через неделю. Потому что свято место пусто не бывает. Другие будут. Почему Tinder, потому что просто на слуху? Смешно даже, честное слово. Молодёжь будет чаще знакомиться через другие мобильные приложения... Я, в конце концов, существую. Книг написала 13 штук", — заключила Сябитова.

Она призвала популяризировать семью, создавать красивые и романтические программы для знакомств, а не переживать, что в стране прекращают свою работу такие приложения, как Tinder.