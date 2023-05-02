Зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил создать российский сервис для знакомств с верификацией через "Госуслуги". Так депутат отреагировал на уход из страны приложения Tinder. Милонов считает, что отечественный аналог позволит защитить пользователей от "профурсеток, проституток и эскортниц"

"Сервис для поиска знакомств нужен. Это не должен быть Tinder, это должна быть российская платформа. Самое главное — он должен быть защищён от вот всех этих профурсеток, эскортниц и проституток. Поэтому, конечно, верификация на этих сервисах должна проходить через "Госуслуги", — заявил депутат в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Милонов отметил, что знает примеры того, как люди знакомятся в Интернете, а потом создают крепкие семьи. Однако Tinder всё-таки уже давно стал для многих платформой краткосрочных свиданий, признал он.