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Регион
Опубликовано 2 мая 2023, 17:36
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Милонов предложил создать аналог Tinder с регистрацией через "Госуслуги"

Милонов предложил создать сервис для знакомств с верификацией через "Госуслуги"

Зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил создать российский сервис для знакомств с верификацией через "Госуслуги". Так депутат отреагировал на уход из страны приложения Tinder. Милонов считает, что отечественный аналог позволит защитить пользователей от "профурсеток, проституток и эскортниц"

"Сервис для поиска знакомств нужен. Это не должен быть Tinder, это должна быть российская платформа. Самое главное — он должен быть защищён от вот всех этих профурсеток, эскортниц и проституток. Поэтому, конечно, верификация на этих сервисах должна проходить через "Госуслуги", — заявил депутат в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Милонов отметил, что знает примеры того, как люди знакомятся в Интернете, а потом создают крепкие семьи. Однако Tinder всё-таки уже давно стал для многих платформой краткосрочных свиданий, признал он.

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Как уже ранее писал Лайф, Tinder объявил об уходе из России. Как говорится в отчёте компании Match Group, которая владеет сервисом, работу планируется завершить до 30 июня 2023 года.

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Freepik / sergeycauselove

Наталья Демьянова
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