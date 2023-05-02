Объявлена дата окончательного ухода Tinder из России

Сервис знакомств Tinder завершит уход из России к 30 июня. Это следует из ежегодного отчёта компании Match Group, которая владеет им.

"Наши бренды предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам в России и завершат свой уход с российского рынка к 30 июня 2023 года", — приводит "Коммерсант" цитату из документа.

Также в отчёте сказано, что Match Group привержена защите прав человека.

Match Group LLC — американская компания, её штаб-квартира находится в Далласе. Её сервис онлайн-знакомств Tinder работает через мобильные приложения для смартфонов. Также компании принадлежат некоторые другие сервисы (менее известные).