КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 10:33

Объявлена дата окончательного ухода Tinder из России

Match Group: Tinder завершит уход из России к 30 июня

Сервис знакомств Tinder завершит уход из России к 30 июня. Это следует из ежегодного отчёта компании Match Group, которая владеет им.

"Наши бренды предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам в России и завершат свой уход с российского рынка к 30 июня 2023 года", — приводит "Коммерсант" цитату из документа.

Также в отчёте сказано, что Match Group привержена защите прав человека.

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Match Group LLC — американская компания, её штаб-квартира находится в Далласе. Её сервис онлайн-знакомств Tinder работает через мобильные приложения для смартфонов. Также компании принадлежат некоторые другие сервисы (менее известные).

Как сообщал Лайф, в прошлом году компания Match Group LLC, владеющая сервисом для знакомств Tinder, за отказ локализовать данные российских пользователей была оштрафована на два миллиона рублей.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Григорьев
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