"Детокс от свиданий": Психолог объяснила, почему не стоит переживать из-за ухода Tinder из России

Уход приложения для знакомств Tinder из России может дать возможность пересмотреть свой подход к поиску второй половинки, отдохнуть от постоянных однотипных знакомств с разными людьми. Об этом читателям Лайфа рассказала клинический психолог Ирина Коржаева.

"Это хорошая, хоть и вынужденная, психогигиена, которая поможет не только пересмотреть свою анкету, но и обдумать желаемую анкету потенциального партнёра. Это возможность взять паузу, провести некий детокс от программы, от свиданий, и — в моих мечтах — возможность затормозить гонку за знакомствами", — сказала психолог.

Ирина Коржаева считает, что для многих ежедневные знакомства с новыми людьми в Tinder стали уже проявлением зависимости. В таком режиме нельзя понять глубину человека и легко связаться с мошенниками.

"Теряется ценность человеческого знакомства, превращая общение из интересного приключения в рутинную обыденность, в результате которой люди разочаровываются и думают, что все одинаковые, хотя одинаковый только свой же подход", — отметила Ирина Коржаева.

К тому же для любителей интернет-знакомств не будет особого стресса от ухода Tinder из России. Кроме него есть и другие подобные приложения для поиска своей половинки.