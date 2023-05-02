"Детокс от свиданий": Психолог объяснила, почему не стоит переживать из-за ухода Tinder из России
Психолог Коржаева: Уход Tinder — возможность отдохнуть от постоянных знакомств
Уход приложения для знакомств Tinder из России может дать возможность пересмотреть свой подход к поиску второй половинки, отдохнуть от постоянных однотипных знакомств с разными людьми. Об этом читателям Лайфа рассказала клинический психолог Ирина Коржаева.
"Это хорошая, хоть и вынужденная, психогигиена, которая поможет не только пересмотреть свою анкету, но и обдумать желаемую анкету потенциального партнёра. Это возможность взять паузу, провести некий детокс от программы, от свиданий, и — в моих мечтах — возможность затормозить гонку за знакомствами", — сказала психолог.
Ирина Коржаева считает, что для многих ежедневные знакомства с новыми людьми в Tinder стали уже проявлением зависимости. В таком режиме нельзя понять глубину человека и легко связаться с мошенниками.
"Теряется ценность человеческого знакомства, превращая общение из интересного приключения в рутинную обыденность, в результате которой люди разочаровываются и думают, что все одинаковые, хотя одинаковый только свой же подход", — отметила Ирина Коржаева.
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К тому же для любителей интернет-знакомств не будет особого стресса от ухода Tinder из России. Кроме него есть и другие подобные приложения для поиска своей половинки.
Ранее Лайф рассказывал о том, что Tinder завершит уход из России к 30 июня. Об этом говорится в ежегодном отчёте американской компании Match Group, которая владеет сервисом знакомств.
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