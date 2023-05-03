КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 08:00

10 фото до и после ремонта, глядя на которые вы побежите в ближайший строймагазин

Ремонт — страшное дело, но, когда цели ясны, оно того стоит. Собрали 10 примеров удивительных реноваций, от которых перехватывает дыхание. Проверьте сами.

"Ремонт кухни в фоновом режиме сделан примерно за 13+ месяцев", — AnnesMan.

Фото © Reddit / AnnesMan

Фото © Reddit / AnnesMan

"До и после того, как мы обустроили нашу столовую. Германия", — gereon1001.

Фото © Reddit / gereon1001

Фото © Reddit / gereon1001

"До и после небольшого ремонта в гостиной домика Викторианской эпохи. Бристоль, Великобритания", — jwilkosteel.

Фото © Reddit / jwilkosteel

Фото © Reddit / jwilkosteel

"Гостиная в Великобритании. До и после ремонта", — 100wine.

Фото © Reddit / 100wine

Фото © Reddit / 100wine

"Фото до и после ремонта моё рабочее место", — cutoffsweatpantslady.

Фото © Reddit / cutoffsweatpantslady

Фото © Reddit / cutoffsweatpantslady

"Целая солнечная комната в нашем доме постройки 1927 года", — banana-montana-.

Фото © Reddit / banana-montana-

Фото © Reddit / banana-montana-

"До и после ремонта в моей кухне в Сан-Франциско", — imaleftyyy.

Фото © Reddit / imaleftyyy

Фото © Reddit / imaleftyyy

"Полный ремонт ванной комнаты!" imaleftyyy.

Фото © Reddit / imaleftyyy

Фото © Reddit / imaleftyyy

"Наша новая ванная!" tgag10.

Фото © Reddit / tgag10

Фото © Reddit / tgag10

"От ретро к модерну. Отремонтировали нашу викторианскую гостиную в доме 1886 года", — samualord.

Фото © Reddit / samualord

Фото © Reddit / samualord

10 таких удивительных рабочих мест, за которыми захочется трудиться днём и ночью

10 таких удивительных рабочих мест, за которыми захочется трудиться днём и ночью

Обложка ©

Reddit / samualord

Сергей Трофимов
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