10 фото до и после ремонта, глядя на которые вы побежите в ближайший строймагазин

"Ремонт кухни в фоновом режиме сделан примерно за 13+ месяцев", — AnnesMan.

Фото © Reddit / AnnesMan

"До и после того, как мы обустроили нашу столовую. Германия", — gereon1001.

Фото © Reddit / gereon1001

"До и после небольшого ремонта в гостиной домика Викторианской эпохи. Бристоль, Великобритания", — jwilkosteel.

Фото © Reddit / jwilkosteel

"Гостиная в Великобритании. До и после ремонта", — 100wine.

Фото © Reddit / 100wine

"Фото до и после ремонта — моё рабочее место", — cutoffsweatpantslady.

Фото © Reddit / cutoffsweatpantslady

"Целая солнечная комната в нашем доме постройки 1927 года", — banana-montana-.

Фото © Reddit / banana-montana-

"До и после ремонта в моей кухне в Сан-Франциско", — imaleftyyy.

Фото © Reddit / imaleftyyy

"Полный ремонт ванной комнаты!" — imaleftyyy.

Фото © Reddit / imaleftyyy

"Наша новая ванная!" — tgag10.

Фото © Reddit / tgag10

"От ретро к модерну. Отремонтировали нашу викторианскую гостиную в доме 1886 года", — samualord.