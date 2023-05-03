10 фото до и после ремонта, глядя на которые вы побежите в ближайший строймагазин
Ремонт — страшное дело, но, когда цели ясны, оно того стоит. Собрали 10 примеров удивительных реноваций, от которых перехватывает дыхание. Проверьте сами.
"Ремонт кухни в фоновом режиме сделан примерно за 13+ месяцев", — AnnesMan.
Фото © Reddit / AnnesMan
"До и после того, как мы обустроили нашу столовую. Германия", — gereon1001.
Фото © Reddit / gereon1001
"До и после небольшого ремонта в гостиной домика Викторианской эпохи. Бристоль, Великобритания", — jwilkosteel.
Фото © Reddit / jwilkosteel
"Гостиная в Великобритании. До и после ремонта", — 100wine.
Фото © Reddit / 100wine
"Фото до и после ремонта — моё рабочее место", — cutoffsweatpantslady.
Фото © Reddit / cutoffsweatpantslady
"Целая солнечная комната в нашем доме постройки 1927 года", — banana-montana-.
Фото © Reddit / banana-montana-
"До и после ремонта в моей кухне в Сан-Франциско", — imaleftyyy.
"Полный ремонт ванной комнаты!" — imaleftyyy.
"Наша новая ванная!" — tgag10.
Фото © Reddit / tgag10
"От ретро к модерну. Отремонтировали нашу викторианскую гостиную в доме 1886 года", — samualord.
Фото © Reddit / samualord
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Reddit / samualord