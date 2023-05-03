Умер звезда сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза" Гастон Тусет
Звезда сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза" Гастон Тусет. Обложка © Twitter / @ElHeraldoSLP
В Мехико скончался мексиканский актёр и режиссёр аргентинского происхождения Гастон Тусет, пишет издание Ruetir. Ему было 80 лет.
Российские зрители помнят его как Роке из сериала "Дикая Роза" и как доктора Суареса из сериала "Богатые тоже плачут". Также он занимался такими проектами, как "Моя вторая мама", "Искорка", "Вивиана".
Ранее в Москве на 66-м году жизни умер актёр Михаил Бескоровайный. Он снимался в сериалах "Моя прекрасная няня", "Марш Турецкого" и "Кухня". Кроме того, он озвучивал героев фильмов "Матрица", "Хоббит" и "Гарри Поттер".