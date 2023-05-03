Умер звезда сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза" Гастон Тусет

В Мехико скончался мексиканский актёр и режиссёр аргентинского происхождения Гастон Тусет, пишет издание Ruetir. Ему было 80 лет.

Российские зрители помнят его как Роке из сериала "Дикая Роза" и как доктора Суареса из сериала "Богатые тоже плачут". Также он занимался такими проектами, как "Моя вторая мама", "Искорка", "Вивиана".