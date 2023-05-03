КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 02:37

Умер звезда сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза" Гастон Тусет

<p>Звезда сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза" Гастон Тусет. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/ElHeraldoSLP" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@ElHeraldoSLP</a></p>

Звезда сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза" Гастон Тусет. Обложка © Twitter / @ElHeraldoSLP

В Мехико скончался мексиканский актёр и режиссёр аргентинского происхождения Гастон Тусет, пишет издание Ruetir. Ему было 80 лет.

Российские зрители помнят его как Роке из сериала "Дикая Роза" и как доктора Суареса из сериала "Богатые тоже плачут". Также он занимался такими проектами, как "Моя вторая мама", "Искорка", "Вивиана".

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Анатолий Симоненко
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