80-летняя невеста надела откровенное платье, вывалив наружу грудь и оголив ноги

Невеста Джанет Мерриман отважилась выйти замуж в 80 лет и не побоялась показать в Интернете откровенный свадебный наряд. Видео, на котором женщина позирует в вызывающем платье, выложила в TikTok-аккаунте её внучка.

На видео пожилая невеста щеголяет в кружевном обтягивающем платье без бретелей, частично оголяющем грудь и спину. И это не единственный "сюрприз" платья: женщина также продемонстрировала глубокий вырез до бедра, открывающий ноги Мерриман. Известно, что её избранник моложе её: ему всего 60 лет.

"Думала ли я когда-нибудь, что выйду замуж в 80 лет? Точно нет. Но у меня осталось не так много лет жизни, и сейчас я по-настоящему счастлива", — сообщила Мерриман.