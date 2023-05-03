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3 мая, 00:32

80-летняя невеста надела откровенное платье, вывалив наружу грудь и оголив ноги

80-летняя невеста взорвала Интернет откровенным свадебным нарядом

<p>80-летняя невеста Джанет Мерриман взорвала Интернет откровенным свадебным нарядом. Обложка © TikTok / theonlydanij</p>

80-летняя невеста Джанет Мерриман взорвала Интернет откровенным свадебным нарядом. Обложка © TikTok / theonlydanij

Невеста Джанет Мерриман отважилась выйти замуж в 80 лет и не побоялась показать в Интернете откровенный свадебный наряд. Видео, на котором женщина позирует в вызывающем платье, выложила в TikTok-аккаунте её внучка.

На видео пожилая невеста щеголяет в кружевном обтягивающем платье без бретелей, частично оголяющем грудь и спину. И это не единственный "сюрприз" платья: женщина также продемонстрировала глубокий вырез до бедра, открывающий ноги Мерриман. Известно, что её избранник моложе её: ему всего 60 лет.

"Думала ли я когда-нибудь, что выйду замуж в 80 лет? Точно нет. Но у меня осталось не так много лет жизни, и сейчас я по-настоящему счастлива", — сообщила Мерриман.

"Я был женат 8 раз и теперь ищу кого-нибудь постарше — лет тридцати"

"Я был женат 8 раз и теперь ищу кого-нибудь постарше — лет тридцати"

Ранее Лайф публиковал фотографии десяти звёзд, которые вышли в свет в таких голых платьях, что им лучше не попадаться отцам на глаза. Красотки из мира кино и музыки не стесняются надевать откровенные наряды и на церемонии награждения, и на простые вечеринки.

Анатолий Симоненко
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