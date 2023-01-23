10 таких удивительных рабочих мест, за которыми захочется трудиться днём и ночью

Все удалёнщики прекрасно знают, как сложно сесть за рабочий стол, когда уютная кроватка так и манит к себе. Но у героев этой подборки такой проблемы нет, ведь их рабочее место даже ещё более уютное!