10 таких удивительных рабочих мест, за которыми захочется трудиться днём и ночью
Все удалёнщики прекрасно знают, как сложно сесть за рабочий стол, когда уютная кроватка так и манит к себе. Но у героев этой подборки такой проблемы нет, ведь их рабочее место даже ещё более уютное!
"Рабочий уголок моей жены", — NOT_A_JABRONI.
Фото © Reddit / NOT_A_JABRONI
"Мой уголок с рабочим столом", — CasseroleCat.
Фото © Reddit / CasseroleCat
"Мой рабочий стол", — killerbutts.
Фото © Reddit / killerbutts
"Мой крошечный рабочий стол наконец-то готов!" — DejectedSoul.
Фото © Reddit / DejectedSoul
"Обустроила рабочее место для моего онлайн-обучения на медсестру", — johngoodmansponytail.
Фото © Reddit / johngoodmansponytail
"Мой рабочий стол по утрам", — Inazumaryoku.
Фото © Reddit / Inazumaryoku
"Обустроил себе уголок для того, чтобы работать из дома", — jensmulderman.
Фото © Reddit / jensmulderman
"Вот как я работаю из дома", — JamesMakesFilms.
Фото © Reddit / JamesMakesFilms
"Притащила старый стол в мой уголок для работы. Простите за беспорядок", — hufterproof.
Фото © Reddit / hufterproof
"Мой стол до начала рабочего дня", — gr1zbot.
Фото © Reddit / gr1zbot
Reddit / hufterproof, johngoodmansponytail