"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
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23 января, 07:00

10 таких удивительных рабочих мест, за которыми захочется трудиться днём и ночью

Все удалёнщики прекрасно знают, как сложно сесть за рабочий стол, когда уютная кроватка так и манит к себе. Но у героев этой подборки такой проблемы нет, ведь их рабочее место даже ещё более уютное!

"Рабочий уголок моей жены", — NOT_A_JABRONI.

Фото © Reddit / NOT_A_JABRONI

Фото © Reddit / NOT_A_JABRONI

"Мой уголок с рабочим столом", — CasseroleCat.

Фото © Reddit / CasseroleCat

Фото © Reddit / CasseroleCat

"Мой рабочий стол", — killerbutts.

Фото © Reddit / killerbutts

Фото © Reddit / killerbutts

"Мой крошечный рабочий стол наконец-то готов!" DejectedSoul.

Фото © Reddit / DejectedSoul

Фото © Reddit / DejectedSoul

"Обустроила рабочее место для моего онлайн-обучения на медсестру", — johngoodmansponytail.

Фото © Reddit / johngoodmansponytail

Фото © Reddit / johngoodmansponytail

"Мой рабочий стол по утрам", — Inazumaryoku.

Фото © Reddit / Inazumaryoku

Фото © Reddit / Inazumaryoku

"Обустроил себе уголок для того, чтобы работать из дома", — jensmulderman.

Фото © Reddit / jensmulderman

Фото © Reddit / jensmulderman

"Вот как я работаю из дома", — JamesMakesFilms.

Фото © Reddit / JamesMakesFilms

Фото © Reddit / JamesMakesFilms

"Притащила старый стол в мой уголок для работы. Простите за беспорядок", — hufterproof.

Фото © Reddit / hufterproof

Фото © Reddit / hufterproof

"Мой стол до начала рабочего дня", — gr1zbot.

Фото © Reddit / gr1zbot

Фото © Reddit / gr1zbot

10 фото таких уютных мест, что вы не раздумывая захотите туда переехать

10 фото таких уютных мест, что вы не раздумывая захотите туда переехать

Обложка ©

Reddit / hufterproof, johngoodmansponytail

Сергей Трофимов

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