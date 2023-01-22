10 фото инструкций, которые и правда лучше не читать, а то пожалеешь

"Если ваша собака покакала, пожалуйста, выкиньте в мусорку", — GeoWebbo.

Фото © Reddit / GeoWebbo

"Внимание! 9-й этаж временно переехал на 15-й этаж", — gnj26.

Фото © Reddit / gnj26

"Пожалуйста, не смывайте в унитаз ничего, кроме специальной туалетной бумаги" — "А что тогда делать с моим дерьмом?" — WildVergito.

Фото © Reddit / WildVergito

"Судя по всему, если я вдруг наеду своей газонокосилкой на ребёнка, мне нужно будет убедиться и проехаться по нему во второй раз", — 1009991.

Фото © Reddit / 1009991

"Судя по этой инструкции, мне нужен кто-то из Вьетнама, кто соберёт этот стул за меня", — -grover.

Фото © Reddit / -grover

"Красный — разряжен. Зелёный — полностью заряжен... А что с синим?" — renoscarab.

Фото © Reddit / renoscarab

"Я всё правильно делаю?" — Subscribe_To_Lag135.

Фото © Reddit / Subscribe_To_Lag135

"Что именно хотел сказать автор этой инструкции?" — TheGoldenBoi_.

Фото © Reddit / TheGoldenBoi_

"Этот чай лучше всего пить с молоком или без"... Я понятия не имею, что этот чайный пакетик от меня хочет!" — ClintonKelly87.

Фото © Reddit / ClintonKelly87

"Настоящим мужикам не нужны инструкции", — dankboyo62.