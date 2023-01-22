"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
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22 января, 09:30
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10 фото инструкций, которые и правда лучше не читать, а то пожалеешь

Зачем нужны инструкции, когда можно додуматься самому, — истина жизни! Особенно когда есть такие непонятные схемы и правила, как те, что мы собрали в подборке ниже. Убедитесь сами!

"Если ваша собака покакала, пожалуйста, выкиньте в мусорку", — GeoWebbo.

Фото © Reddit / GeoWebbo

Фото © Reddit / GeoWebbo

"Внимание! 9-й этаж временно переехал на 15-й этаж", — gnj26.

Фото © Reddit / gnj26

Фото © Reddit / gnj26

"Пожалуйста, не смывайте в унитаз ничего, кроме специальной туалетной бумаги" — "А что тогда делать с моим дерьмом?" WildVergito.

Фото © Reddit / WildVergito

Фото © Reddit / WildVergito

"Судя по всему, если я вдруг наеду своей газонокосилкой на ребёнка, мне нужно будет убедиться и проехаться по нему во второй раз", — 1009991.

Фото © Reddit / 1009991

Фото © Reddit / 1009991

"Судя по этой инструкции, мне нужен кто-то из Вьетнама, кто соберёт этот стул за меня", — -grover.

Фото © Reddit / -grover

Фото © Reddit / -grover

"Красный — разряжен.

Зелёный — полностью заряжен...

А что с синим?" renoscarab.

Фото © Reddit / renoscarab

Фото © Reddit / renoscarab

"Я всё правильно делаю?" Subscribe_To_Lag135.

Фото © Reddit / Subscribe_To_Lag135

Фото © Reddit / Subscribe_To_Lag135

"Что именно хотел сказать автор этой инструкции?"TheGoldenBoi_.

Фото © Reddit / TheGoldenBoi_

Фото © Reddit / TheGoldenBoi_

"Этот чай лучше всего пить с молоком или без"... Я понятия не имею, что этот чайный пакетик от меня хочет!" ClintonKelly87.

Фото © Reddit / ClintonKelly87

Фото © Reddit / ClintonKelly87

"Настоящим мужикам не нужны инструкции", — dankboyo62.

Фото © Reddit / dankboyo62

Фото © Reddit / dankboyo62

10 случаев, когда молодожёны привели питомцев на свадьбу и пожалели, ведь те украли всё внимание

10 случаев, когда молодожёны привели питомцев на свадьбу и пожалели, ведь те украли всё внимание

Обложка ©

Reddit / 1009991, Subscribe_To_Lag135

Сергей Трофимов

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