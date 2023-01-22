10 фото инструкций, которые и правда лучше не читать, а то пожалеешь
Зачем нужны инструкции, когда можно додуматься самому, — истина жизни! Особенно когда есть такие непонятные схемы и правила, как те, что мы собрали в подборке ниже. Убедитесь сами!
"Если ваша собака покакала, пожалуйста, выкиньте в мусорку", — GeoWebbo.
Фото © Reddit / GeoWebbo
"Внимание! 9-й этаж временно переехал на 15-й этаж", — gnj26.
Фото © Reddit / gnj26
"Пожалуйста, не смывайте в унитаз ничего, кроме специальной туалетной бумаги" — "А что тогда делать с моим дерьмом?" — WildVergito.
Фото © Reddit / WildVergito
"Судя по всему, если я вдруг наеду своей газонокосилкой на ребёнка, мне нужно будет убедиться и проехаться по нему во второй раз", — 1009991.
Фото © Reddit / 1009991
"Судя по этой инструкции, мне нужен кто-то из Вьетнама, кто соберёт этот стул за меня", — -grover.
Фото © Reddit / -grover
"Красный — разряжен.
Зелёный — полностью заряжен...
А что с синим?" — renoscarab.
Фото © Reddit / renoscarab
"Я всё правильно делаю?" — Subscribe_To_Lag135.
Фото © Reddit / Subscribe_To_Lag135
"Что именно хотел сказать автор этой инструкции?" — TheGoldenBoi_.
Фото © Reddit / TheGoldenBoi_
"Этот чай лучше всего пить с молоком или без"... Я понятия не имею, что этот чайный пакетик от меня хочет!" — ClintonKelly87.
Фото © Reddit / ClintonKelly87
"Настоящим мужикам не нужны инструкции", — dankboyo62.
Фото © Reddit / dankboyo62
Reddit / 1009991, Subscribe_To_Lag135