Девушки пытаются спрятать эти 7 "изъянов", а зря, ведь мужчины от них без ума

Девушки часто пытаются избавиться от так называемых "изъянов" на своём теле. Они стараются скрыть растяжки, родинки, шрамы, но зря. Мужчины на самом деле любят эти изюминки своих половинок. Рассказываем о семи вещах, которые женщины пытаются прятать, но на деле они только делают их ещё прекраснее.

"Когда я учился в колледже, две разные девушки плохо отреагировали, когда я попытался сделать им комплимент, какие у них красивые веснушки. Они обе сказали, что ненавидят их. Я никогда этого не пойму. Если у вас есть веснушки, вы выиграли в лотерею красивых лиц!" — Sinetdem.

"Вот та мягкая мясистая часть вокруг бёдер, которая как бы "расширяется", когда они садятся, — это очень привлекательно", — tropicocity.

Семь "изъянов", которые делают девушек ещё красивее: почему не стоит их скрывать. Фото © Freepik / prostooleh

"У девушки, с которой я работал, были слегка неровные зубы (может быть, даже слегка проблемы с прикусом)… Я на удивление нашёл это привлекательным", — tasteful_tomfoolery.

"Морщины от смеха вокруг глаз (ещё их называют "гусиными лапками"). Чертовски сексуально на пожилых женщинах", — SucreBrun.

"Пышные бёдра! Меня ничто так не заводит, как они", — sk8t-4-life22.

Какие "недостатки" на самом деле делают женщин ещё привлекательнее. Фото © Freepik / mego-studio

"Моя бывшая девушка всегда жаловалась на размер своих щёк и то, что она похожа на Кико (персонаж из старого мексиканского сериала). Для меня она выглядела шикарно, я любил целовать и ласкать её милое круглое личико", — Raul_H2000.

"Животик! Я люблю девушек с животиком… Может, даже пузиком! Я — прямой потомок человека, который создал Венеру Виллендорфскую. <…> А ещё смех! Я знаю многих девушек, которые ненавидят свой смех, но, думаю, это самое классное!" — BadTrcieratops.

Индивидуальность — новая красота: почему стоит гордиться своими "изъянами". Фото © Freepik / pikisuperstar

Обсуждения особенно понравились самим девушкам. Кто-то поблагодарил парней, ведь теперь они стали чувствовать себя намного более уверенно. А кто-то шутил, как в последний раз: "Прочитав все ответы, я поняла, что мужчины в восторге от пухлого животика, толстых бёдер, маленькой груди, широких плеч, большой попы и несовершенных зубов… Дэнни Де Вито! Идеальная женщина — это Дэнни Де Вито!" — SnailShell01.