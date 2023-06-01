"Ах, где этот 1994 год": Киркоров публично признал, что жалеет о бывшем браке с Пугачёвой

Все мы следим за кардинальными изменениями не только внешности, но и характера народного артиста РФ, который, как говорил, старается показаться в лучшем свете перед любимой. Таинственную незнакомку (или даму, чьё имя постоянно у всех на губах) Киркоров до этого дня не называл. Но всё же перестал скрывать личность и всё же показал свою женщину-мечту.

Певец Филипп Киркоров. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

"Ах, где этот 1994 год, когда мы чуть не стали парой? Жалею по сей день… Готов был носить не только на плечах тебя, но и на руках, моё солнце! Люблю тебя всем сердцем и душой", — честно поёт о любви Филипп Бедросович.

Получается, что всё время, проведённое в браке с Пугачёвой, было ошибкой? И у Аллы и Филиппа была не любовь, а взаимная одержимость друг другом? А как иначе объяснить, что в последнее время Киркоров не стесняется рассказывать про измены Примадонне. Теперь и вовсе называет их брак ошибкой, о которой жалеет.

Певец Филипп Киркоров и певица Наташа Королева. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov

Как оказалось, болгарский сердцеед жалеет, что в своё время не женился на пышногрудой Наташе Королёвой. Из слов певца, которыми тот поздравил её с "большим юбилеем", становится понятно, женщин он любил на тот момент обеих, но всё же одержимость исполнительницей "Миллиона алых роз" взяла вверх. Теперь Филиппу Киркорову остаётся только грустно стоять в сторонке и вытирать слёзы, смотря на счастливых Королёву и Тарзана. Или, погодите, нежели преображения своей внешности поп-король делает для неё? Всем же известно, каких мужчин любит певица. Кажется, назревает любовный треугольник…