"Ах, где этот 1994 год": Киркоров публично признал, что жалеет о бывшем браке с Пугачёвой
"Жалею по сей день", — честно признаётся "примадонн", выходя в свет с женщиной, которую не только любит, но и хочет. Получается, что брак с Аллой Пугачёвой – это чёрная полоса в жизни Филиппа Киркорова?
1 марта 1994 г. Супруги, певцы Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Фотохроника ТАСС
Все мы следим за кардинальными изменениями не только внешности, но и характера народного артиста РФ, который, как говорил, старается показаться в лучшем свете перед любимой. Таинственную незнакомку (или даму, чьё имя постоянно у всех на губах) Киркоров до этого дня не называл. Но всё же перестал скрывать личность и всё же показал свою женщину-мечту.
Певец Филипп Киркоров. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
"Ах, где этот 1994 год, когда мы чуть не стали парой? Жалею по сей день… Готов был носить не только на плечах тебя, но и на руках, моё солнце! Люблю тебя всем сердцем и душой", — честно поёт о любви Филипп Бедросович.
Получается, что всё время, проведённое в браке с Пугачёвой, было ошибкой? И у Аллы и Филиппа была не любовь, а взаимная одержимость друг другом? А как иначе объяснить, что в последнее время Киркоров не стесняется рассказывать про измены Примадонне. Теперь и вовсе называет их брак ошибкой, о которой жалеет.
Певец Филипп Киркоров и певица Наташа Королева. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov
Как оказалось, болгарский сердцеед жалеет, что в своё время не женился на пышногрудой Наташе Королёвой. Из слов певца, которыми тот поздравил её с "большим юбилеем", становится понятно, женщин он любил на тот момент обеих, но всё же одержимость исполнительницей "Миллиона алых роз" взяла вверх. Теперь Филиппу Киркорову остаётся только грустно стоять в сторонке и вытирать слёзы, смотря на счастливых Королёву и Тарзана. Или, погодите, нежели преображения своей внешности поп-король делает для неё? Всем же известно, каких мужчин любит певица. Кажется, назревает любовный треугольник…
А понять, что мужчина по уши влюбился в вас уже на первом свидании, помогут эти восемь признаков, о которых Лайф уже рассказал ранее. Может быть и так, что женщина сразила потенциального партнёра наповал сразу после первой встречи. И вот как это понять.
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