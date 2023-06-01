Депрессия и звёздная болезнь: В кого сегодня превратилась Женя Ковалёва, та самая внучка из "Сватов"

Если вы хотя бы раз смотрели один из многочисленных эпизодов сериала "Сваты", то знаете, что помимо главных героев, выступающих в ролях бабушек и дедушек, есть ещё и внучка. Трудно представить, но за время существования проекта у ситкома появилось целых семь сезонов! А ещё мюзикл, спин-офф и даже мультфильм.

Ульяна Иващенко в роли Жени Ковалёвой в первых двух сезонах "Сватов". Кадр © "Сваты". Режиссёр Юрий Морозов, сценарист Андрей Яковлев и др./ Кинопоиск

Помните ту самую Евгешу, с которой сваты сбегали на рок-концерт и попадали в прочие передряги? В первых двух сезонах, когда Женя Ковалёва была маленькой, на экране её играла Ульяна Иващенко. Юному дарованию пророчили блестящую актёрскую карьеру. Вот только после второго сезона девочка пошла в первый класс и об игре в кино пришлось забыть. Родители Иващенко тогда сказали, что слишком плотный график не осилить ни им, ни малышке. Всё же школа была в Москве, а съёмки сватов проходили на тот момент в Украине. Так юная Женя Ковалёва в лице Ульяны перестала существовать. Что стало для девочки ударом.

"После сериала у неё был переломный момент. Звёздная болезнь даже в столь юном возрасте не обошла стороной — жуткая депрессия и преодоление лучшей славы дались Ульяне непросто, поэтому теперь она даже говорить не хочет про "Сватов", —рассказала Инна Королёва, мама актрисы.

Как сегодня выглядит Женя Ковалёва из "Сватов". Фото © Vk / Ульяна Иващенко

С кризисом Ульяне Иващенко бороться было нелегко, Женя Ковалёва всё никак не хотела отпускать. Но с возрастом у бывшей актрисы всё же получилось начать жить без остатков своей погасшей звёздности. Однако совсем от славы и внимания 21-летняя Ульяна отказываться не стала. Сегодня девушка далека от актёрства, но занимается не менее популярной профессией — она стала блогером и назвалась Ульяна Эндерс. Да и выросла настоящей красоткой, согласитесь.

Чем занимается сегодня Ульяна Иващенко — актриса, сыгравшая маленькую Женю Ковалёву из "Сватов". Фото © Vk / Ульяна Иващенко