10 самых нефотогеничных питомцев, которые смешат хозяев каждый раз, когда те берут камеру в руки
Люди часто жалуются на то, какие они "нефотогеничные". Животные, например, вообще не комплексуют... Хотя среди них моделей мало. Собрали 10 смешных фото, на которых питомцы получились просто ужасно.
"Угадайте, кто из них самый с приколом", — jix333.
Фото © Reddit / jix333
"Никогда даже не мечтал, чтобы черепаха испортила мне фотографию", — Wololo--Wololo.
Фото © Reddit / Wololo--Wololo
"Белка наслаждается ветерком", — argetlam5.
Фото © Reddit / argetlam5
"Случайно сделала это фото, на котором моя кошка потягивается и чихает одновременно. Уже пять минут не могу перестать смеяться", — Saint__Bartholomew.
Фото © Reddit / Saint__Bartholomew
"Вашу посылку доставят в мяу-недельник", — JohnNova85.
Фото © Reddit / JohnNova85
"Купили коту палатку. Кажется, она ему понравилась", — YeetLePotato.
Фото © Reddit / YeetLePotato
"Рада поделиться этой фотографией моей любимой Софи", — Jackied96.
Фото © Reddit / Jackied96
"Достаточно неуклюже!" — alamperwira89.
Фото © Reddit / alamperwira89
"Мой пёс тут выглядит словно тигры на древнеяпонских гравюрах", — goodluckdontdie.
Фото © Reddit / goodluckdontdie
"Энни любит листики!" — Viacra.
Фото © Reddit / Viacra
Животные/ домашние питомцы
Reddit / goodluckdontdie, alamperwira89