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1 июня, 08:00

10 самых нефотогеничных питомцев, которые смешат хозяев каждый раз, когда те берут камеру в руки

Люди часто жалуются на то, какие они "нефотогеничные". Животные, например, вообще не комплексуют... Хотя среди них моделей мало. Собрали 10 смешных фото, на которых питомцы получились просто ужасно.

"Угадайте, кто из них самый с приколом", — jix333.

Фото © Reddit / jix333

Фото © Reddit / jix333

"Никогда даже не мечтал, чтобы черепаха испортила мне фотографию", — Wololo--Wololo.

Фото © Reddit / Wololo--Wololo

Фото © Reddit / Wololo--Wololo

"Белка наслаждается ветерком", — argetlam5.

Фото © Reddit / argetlam5

Фото © Reddit / argetlam5

"Случайно сделала это фото, на котором моя кошка потягивается и чихает одновременно. Уже пять минут не могу перестать смеяться", — Saint__Bartholomew.

Фото © Reddit / Saint__Bartholomew

Фото © Reddit / Saint__Bartholomew

"Вашу посылку доставят в мяу-недельник", — JohnNova85.

Фото © Reddit / JohnNova85

Фото © Reddit / JohnNova85

"Купили коту палатку. Кажется, она ему понравилась", — YeetLePotato.

Фото © Reddit / YeetLePotato

Фото © Reddit / YeetLePotato

"Рада поделиться этой фотографией моей любимой Софи", — Jackied96.

Фото © Reddit / Jackied96

Фото © Reddit / Jackied96

"Достаточно неуклюже!" alamperwira89.

Фото © Reddit / alamperwira89

Фото © Reddit / alamperwira89

"Мой пёс тут выглядит словно тигры на древнеяпонских гравюрах", — goodluckdontdie.

Фото © Reddit / goodluckdontdie

Фото © Reddit / goodluckdontdie

"Энни любит листики!" Viacra.

Фото © Reddit / Viacra

Фото © Reddit / Viacra

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

Обложка ©

Reddit / goodluckdontdie, alamperwira89

Сергей Трофимов
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