На "Госуслугах" возобновили приём заявлений на биометрические загранпаспорта

На портале "Госуслуг" стала доступна подача заявления на выпуск биометрических паспортов, который был приостановлен в феврале в связи с высоким спросом на микрочипы. О том, что приём заявлений о выдаче загранпаспортов с электронным носителем информации возобновится с 1 июня , ранее сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Напомним, что приём заявок на выпуск загранников нового образца был временно приостановлен 2 февраля. В пресс-службе Гознака тогда сообщили, что это связано с техническими причинами, обусловленными возросшим спросом на документы. Позже президент России Владимир Путин поддержал идею Минцифры об эксперименте с цифровым паспортом. По мнению российского лидера, такие сервисы в высшей степени востребованы и нужно ускорить их внедрение.