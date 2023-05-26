В России возобновляют выдачу загранпаспортов нового образца

В России с 1 июня возобновляется приём заявлений о выдаче загранпаспортов нового образца — с электронным носителем информации (чипами). Об этом сообщила в пятницу официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Заявление может быть подано непосредственно в территориальный орган МВД России, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо направлено в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг", — отметила она.

Напомним, что приём заявок на выпуск загранников нового образца сроком на десять лет был временно приостановлен 2 февраля. В пресс-службе Гознака тогда сообщили, что это связано с техническими причинами, обусловленными возросшим спросом на документы. А ранее президент России Владимир Путин поддержал идею Минцифры об эксперименте с цифровым паспортом. Глава государства отметил, что такие сервисы в высшей степени востребованы и нужно ускорить их внедрение.