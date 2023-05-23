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23 мая, 16:34

Названы страны, которые не выдают шенген россиянам по старым загранпаспортам

В АТОР назвали страны ЕС, не принимающие на визу загранпаспорта старого образца

Страны Евросоюза продолжают принимать российские загранпаспорта старого образца при оформлении шенгенских виз. В АТОР изучили ситуацию в связи с появившейся информацией о том, что в ЕС признают только паспорта с биометрией.

Только Мальта официально заявляла, что больше не признаёт пятилетние паспорта РФ, отметили в ассоциации. Ещё есть Болгария, которая не входит в шенгенскую зону, но там уже несколько лет не берут на визы старые загранпаспорта по причине изменений в болгарских законах, добавили в организации.

"В результате мониторинга сайтов визовых центров и консульств государств ЕС стран, которые по примеру Мальты не принимают на шенгенские визы пятилетние паспорта, больше не нашлось", — заверили в АТОР.

По их данным, консульства Испании, Италии, Франции, Греции, Германии и Венгрии больше всего оформили шенгенов российским туристам в прошлом году. В венгерском диппредставительстве подчеркнули, что принимают оба типа паспортов, но для положительного решения нужны выкупленные в обе стороны билеты. В посольствах Греции и Италии тоже подтвердили, что ограничений не вводили.

В АТОР добавили, что чаще всего в консульствах стран ЕС отказывают в визах россиянам из-за предоставления ложных сведений. В ассоциации уточнили, что корректное заполнение анкет при получении шенгена ускоряет процедуру и положительно влияет на окончательное решение.

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Ранее сообщалось, что россияне всё чаще стали получать отказ на запрос о получении шенгенской визы. В прошлом году было подано 687 тысяч заявок, но одобряли их в семь раз реже в сравнении с 2019 годом.

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Татьяна Миссуми
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