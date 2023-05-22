Мэр Тбилиси Каладзе выступил против введения визового режима для россиян
Мэр Тбилиси и генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе заявил, что не видит необходимости во введении визового режима для россиян, который на систематических акциях протеста требуют ввести оппозиционеры.
"Нет никакой необходимости во введении визового режима. <...> Мы приветствуем приезд как можно больше туристов в Грузию. Приезжают бизнес-компании, которые не попали под санкции. Мы приветствуем это, нет никакой проблемы", — сказал он журналистам.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин принял решение об отмене виз для граждан Грузии и снятии запрета на полёт в страну для российских авиакомпаний. Новость с улыбкой восприняли далеко не все. Например, премьер страны Ираклий Гарибашвили обрадовался, а президент Саломе Зурабишвили сочла это провокацией. При этом российский перевозчик "Азимут" уже совершил первый рейс в Тбилиси, а грузинская компания Georgian Airways прилетела в Москву. На фоне этого Зурабишвили объявила авиакомпании персональный бойкот, а он в ответ внёс её в чёрный список. В Парламенте Грузии сочли их конфликт неприемлемым.
ТАСС / Сергей Бобылев