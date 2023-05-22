Мэр Тбилиси Каладзе выступил против введения визового режима для россиян

Мэр Тбилиси и генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе заявил, что не видит необходимости во введении визового режима для россиян, который на систематических акциях протеста требуют ввести оппозиционеры.

"Нет никакой необходимости во введении визового режима. <...> Мы приветствуем приезд как можно больше туристов в Грузию. Приезжают бизнес-компании, которые не попали под санкции. Мы приветствуем это, нет никакой проблемы", — сказал он журналистам.