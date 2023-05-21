Georgian Airways объявила президента Грузии персоной нон грата в ответ на бойкот

Грузинский национальный авиаперевозчик Georgian Airways объявил персоной нон грата и обещал не пускать в свои самолёты президента Грузии Саломе Зурабишвили в ответ на бойкот. Об этом сказано в официальном заявлении основателя авиаперевозчика Тамаза Гаиашвили.

"Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании. Мы объявляем её персоной нон грата. Пока она не извинится перед грузинским народом, мы её не пустим на борт", — подчеркнул Гаиашвили.