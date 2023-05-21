Georgian Airways объявила президента Грузии персоной нон грата в ответ на бойкот
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Обложка © ТАСС / EPA / Radek Pietruszka
Грузинский национальный авиаперевозчик Georgian Airways объявил персоной нон грата и обещал не пускать в свои самолёты президента Грузии Саломе Зурабишвили в ответ на бойкот. Об этом сказано в официальном заявлении основателя авиаперевозчика Тамаза Гаиашвили.
"Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании. Мы объявляем её персоной нон грата. Пока она не извинится перед грузинским народом, мы её не пустим на борт", — подчеркнул Гаиашвили.
Накануне первый после возобновления прямого авиасообщения между Грузией и РФ самолёт Georgian Airways прилетел из Тбилиси в Москву. Зурабишвили объявила личный бойкот авиакомпании и призвала граждан присоединиться к нему.