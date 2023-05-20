Президент Грузии объявила личный бойкот начавшей летать в Москву авиакомпании

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила личный бойкот авиакомпании Georgian Airways, которая сегодня выполнила первый за последние четыре года рейс из Тбилиси в Москву. Такое заявление она сделала на брифинге.

"Я для себя объявляю бойкот "Аирзене" (Georgian Airways. — Прим. Лайфа) и призываю вас присоединиться к нему. Это компания, которая пользуется государством, чтобы обогатиться", — сказала она.