Президент Грузии объявила личный бойкот начавшей летать в Москву авиакомпании
Президент Грузии Зурабишвили решила не пользоваться услугами Georgian Airways
Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила личный бойкот авиакомпании Georgian Airways, которая сегодня выполнила первый за последние четыре года рейс из Тбилиси в Москву. Такое заявление она сделала на брифинге.
"Я для себя объявляю бойкот "Аирзене" (Georgian Airways. — Прим. Лайфа) и призываю вас присоединиться к нему. Это компания, которая пользуется государством, чтобы обогатиться", — сказала она.
По её мнению, авиакомпания хочет воспользоваться возобновлением авиасообщения, которое неприемлемо якобы для преобладающего числа населения.
Напомним, президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и снял запрет на полёты в страну для российских авиаперевозчиков. Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили оказался рад такому решению. 19 мая в Грузию прибыл первый за четыре года рейс из Москвы, который выполнила авиакомпания "Азимут". Грузинский президент Саломе Зурабишвили назвала его нежелательным. Также накануне в Грузии выдали ещё одной компании РФ разрешение на полёты в эту страну. В свою очередь от Росавиации допуск получила грузинская Georgian Airways, сегодня её первый самолёт прилетел в Москву.
ТАСС / ЕРА / Radek Pietruszka