Мэр Тбилиси назвал лицемерами противников авиасообщения с Россией
Выступающие против прямого авиасообщения с Россией представители оппозиции являются лицемерами, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
"Они обыкновенные лицемеры. Мы помним их заявления в связи с приездом туристов. Что плохого в том, если будут прямые полёты, если люди благодаря прямым рейсам приедут к нам вместо того, чтобы лететь через Ереван или другие страны?" — сказал он.
Градоначальник напомнил, что в России живёт очень много грузин и нет ничего плохого в возможности для них без пересадок прилетать на родину.
Напомним, президент РФ Владимир Путин отменил визы для граждан Грузии и снял запрет на полёты в страну для российских авиакомпаний. В закавказском государстве на это отреагировали по-разному: премьер-министр Ираклий Гарибашвили обрадовался, а президент Саломе Зурабишвили сочла это "очередной провокацией". Тем временем первый рейс, выполненный "Азимутом", прибыл в Тбилиси 19 мая. Грузинская Georgian Airways выполнила рейс во Внуково 20 мая. В ответ на это Саломе Зурабишвили объявила персональный бойкот грузинской авиакомпании, на что там ответили внесением политика в чёрный список.
ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE