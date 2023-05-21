Мэр Тбилиси назвал лицемерами противников авиасообщения с Россией

"Они обыкновенные лицемеры. Мы помним их заявления в связи с приездом туристов. Что плохого в том, если будут прямые полёты, если люди благодаря прямым рейсам приедут к нам вместо того, чтобы лететь через Ереван или другие страны?" — сказал он.