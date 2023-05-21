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21 мая, 13:38

Мэр Тбилиси назвал лицемерами противников авиасообщения с Россией

Выступающие против прямого авиасообщения с Россией представители оппозиции являются лицемерами, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Они обыкновенные лицемеры. Мы помним их заявления в связи с приездом туристов. Что плохого в том, если будут прямые полёты, если люди благодаря прямым рейсам приедут к нам вместо того, чтобы лететь через Ереван или другие страны?" сказал он.

Градоначальник напомнил, что в России живёт очень много грузин и нет ничего плохого в возможности для них без пересадок прилетать на родину.

Ещё одна российская авиакомпания будет летать в Грузию, и не только в Тбилиси

Ещё одна российская авиакомпания будет летать в Грузию, и не только в Тбилиси

Напомним, президент РФ Владимир Путин отменил визы для граждан Грузии и снял запрет на полёты в страну для российских авиакомпаний. В закавказском государстве на это отреагировали по-разному: премьер-министр Ираклий Гарибашвили обрадовался, а президент Саломе Зурабишвили сочла это "очередной провокацией". Тем временем первый рейс, выполненный "Азимутом", прибыл в Тбилиси 19 мая. Грузинская Georgian Airways выполнила рейс во Внуково 20 мая. В ответ на это Саломе Зурабишвили объявила персональный бойкот грузинской авиакомпании, на что там ответили внесением политика в чёрный список.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE

Матвей Константинов
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