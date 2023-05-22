В Парламенте Грузии назвали неприемлемым конфликт Зурабишвили и Georgian Airways
Спикер парламента назвал неприемлемым конфликт главы Грузии и Georgian Airways
Конфликт между президентом Грузии Саломе Зурабишвили и авиакомпанией Georgian Airways из-за возобновления авиасообщения с Россией является неприемлемым, заявил спикер парламента закавказской республики Шалва Папуашвили.
"Для меня является неприемлемым как то, что президент бойкотирует грузинскую компанию [Georgian Airways], так и то, что со стороны грузинской компании происходит бойкот президента", — сказал он.
Напомним, решение об отмене виз для граждан Грузии и снятии запрета на полёт в страну для российских авиакомпаний было принято президентом РФ Владимиром Путиным. В самой республике на это отреагировали по-разному: премьер-министр Ираклий Гарибашвили обрадовался, а президент Саломе Зурабишвили назвала это "очередной провокацией". Тем не менее российская авиакомпания "Азимут" уже выполнила первый рейс в Тбилиси, а грузинская Georgian Airways — в Москву. В связи с этим Саломе Зурабишвили объявила персональный бойкот национальному перевозчику, а сам он внёс её в чёрный список.
ТАСС / EPA / TOMS KALNINS