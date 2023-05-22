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22 мая, 10:49

В Парламенте Грузии назвали неприемлемым конфликт Зурабишвили и Georgian Airways

Спикер парламента назвал неприемлемым конфликт главы Грузии и Georgian Airways

Конфликт между президентом Грузии Саломе Зурабишвили и авиакомпанией Georgian Airways из-за возобновления авиасообщения с Россией является неприемлемым, заявил спикер парламента закавказской республики Шалва Папуашвили.

"Для меня является неприемлемым как то, что президент бойкотирует грузинскую компанию [Georgian Airways], так и то, что со стороны грузинской компании происходит бойкот президента", сказал он.

Ещё одна российская авиакомпания будет летать в Грузию, и не только в Тбилиси

Ещё одна российская авиакомпания будет летать в Грузию, и не только в Тбилиси

Напомним, решение об отмене виз для граждан Грузии и снятии запрета на полёт в страну для российских авиакомпаний было принято президентом РФ Владимиром Путиным. В самой республике на это отреагировали по-разному: премьер-министр Ираклий Гарибашвили обрадовался, а президент Саломе Зурабишвили назвала это "очередной провокацией". Тем не менее российская авиакомпания "Азимут" уже выполнила первый рейс в Тбилиси, а грузинская Georgian Airways — в Москву. В связи с этим Саломе Зурабишвили объявила персональный бойкот национальному перевозчику, а сам он внёс её в чёрный список.

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ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

Матвей Константинов
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