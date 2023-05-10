Российским туристам стали реже выдавать шенген

Россияне всё чаще стали получать отказ на запрос о получении шенгенской визы. В прошлом году было подано 687 тысяч заявок, но одобряли их в семь раз реже в сравнении с 2019 годом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров РФ (АТОР).

"В 2019 году доля отказов в выдаче шенгена россиянам была одной из самых небольших в мире — лишь 1,5%. Таким образом, в сравнении с 2019 годом количество отказов в шенгене российским соискателям увеличилось почти в 7 раз", — уточнили в организации.