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10 мая, 13:39

Российским туристам стали реже выдавать шенген

АТОР: В 2022 году каждый десятый россиянин получил отказ в шенгенской визе

Россияне всё чаще стали получать отказ на запрос о получении шенгенской визы. В прошлом году было подано 687 тысяч заявок, но одобряли их в семь раз реже в сравнении с 2019 годом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров РФ (АТОР).

"В 2019 году доля отказов в выдаче шенгена россиянам была одной из самых небольших в мире — лишь 1,5%. Таким образом, в сравнении с 2019 годом количество отказов в шенгене российским соискателям увеличилось почти в 7 раз", уточнили в организации.

Последние девять лет Россия сохраняла лидерство по числу заявок на шенген. В 2022 году на первое место вышла Турция, граждане которой оформляли визу 778 тысяч раз. В АТОР добавили, что в целом жители третьих стран получили 5,4 миллиона виз для въезда в Шенгенскую зону, отказ получили 17,9% заявлений, а это на 8% выше, чем в 2019 году.

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А ранее сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене с 15 мая визового режима для граждан Грузии. Кроме того, глава государства разрешил российским авиакомпаниям вновь летать в грузинские аэропорты, отменив запрет 2019 года. Минтранс уже анонсировал запуск семи прямых рейсов из Москвы в Тбилиси. Первые полёты возможны до конца мая.

Обложка ©

ТАСС / Семен Лиходеев

Татьяна Миссуми
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