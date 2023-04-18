В Финляндии поймали россиян, установивших рекорд по сроку нелегального пребывания в ЕС

В Финляндии обнаружили двоих россиян, которые нелегально находились в ЕС более пяти лет. Это рекордный срок, ранее подобных случаев не было. Обычно нелегалы живут там от нескольких дней до нескольких лет. Об этом сообщила погранслужба Юго-Западной Финляндии.

"В понедельник, 17 апреля 2023 года, на пограничном пункте пропуска Ваалимаа на выезде были обнаружены двое граждан России без виз и штампов пограничного контроля в паспортах", — сказано в сообщении.

В погранслужбе добавили, что россияне въезжали в Шенгенскую зону в 2017 году. Сами задержанные также рассказали, что находились там больше пяти лет — ранее таких случаев в Евросоюзе не фиксировали. Пограничники направили в миграционную службу предложение о выдворении граждан РФ с запретом въезда в дальнейшем.