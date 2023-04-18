КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

18 апреля, 15:15

В Финляндии поймали россиян, установивших рекорд по сроку нелегального пребывания в ЕС

В ЕС задержали двух россиян, которые нелегально жили там более пяти лет

В Финляндии обнаружили двоих россиян, которые нелегально находились в ЕС более пяти лет. Это рекордный срок, ранее подобных случаев не было. Обычно нелегалы живут там от нескольких дней до нескольких лет. Об этом сообщила погранслужба Юго-Западной Финляндии.

"В понедельник, 17 апреля 2023 года, на пограничном пункте пропуска Ваалимаа на выезде были обнаружены двое граждан России без виз и штампов пограничного контроля в паспортах", — сказано в сообщении.

В погранслужбе добавили, что россияне въезжали в Шенгенскую зону в 2017 году. Сами задержанные также рассказали, что находились там больше пяти лет — ранее таких случаев в Евросоюзе не фиксировали. Пограничники направили в миграционную службу предложение о выдворении граждан РФ с запретом въезда в дальнейшем.

В Госдуме призвали разорвать с Финляндией договор о Сайменском канале

В Госдуме призвали разорвать с Финляндией договор о Сайменском канале

Ранее Лайф рассказывал о том, что в США скоро могут стать нелегалами около десяти тысяч граждан Украины, поскольку они не попали в две представленные властями страны программы.

Обложка ©

ТАСС / Александр Демьянчук

Илья Суриков
  • Новости
  • Финляндия
  • ЕС
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров